Khối ngoại "tranh thủ" gom gần 1.000 tỷ đồng cổ phiếu khi VN-Index giảm sâu, đâu là tâm điểm?

08-09-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Chiều mua, cổ phiếu HPG được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lên tới 308 tỷ đồng.

VN-Index vừa chứng kiến nhịp điều chỉnh mạnh phiên thứ 2 liên tiếp. Áp lực bán mạnh dâng cao vào cuối phiên 8/9 khiến chỉ số chính đóng cửa ở mốc thấp nhất 1.624,53 điểm, tương ứng giảm 42,44 điểm (-2,55%). Điểm tích cực là thanh khoản được cải thiện, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 49.192 tỷ đồng.

Trước bối cảnh VN-Index giảm sâu, khối ngoại "tranh thủ" mua ròng 985 tỷ đồng trên toàn thị trường, chấm dứt chuỗi 6 phiên bán ròng liên tiếp. Cụ thể: ﻿

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 994 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HPG được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lên tới 308 tỷ đồng. Khối ngoại cũng gom mạnh cổ phiếu SSI khoảng 288 tỷ đồng. Xếp sau, loạt cổ phiếu ngân hàng như CTG, SHB, VPB đồng loạt được mua ròng với giá trị dao động từ gần 97 tỷ tới 146 tỷ đồng.

Ngược chiều, các mã như GEX, VIX bị khối ngoại bán ròng 92-99 tỷ đồng; NVL, VCB và PDR cũng bị bán ròng với giá trị chỉ khoảng 58-69 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 15 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MBS được rót ròng mạnh nhất sàn HNX khoảng 15 tỷ đồng. Theo sau, VGS, HUT, CEO và VFS được mua ròng trong phiên hôm nay với giá trị 5-7 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh tay 37 tỷ đồng, IDC cũng bị bán ròng 12 tỷ đồng. Ngoài ra, PVS, DL1 và PVI bị bán ròng khoảng 3-4 tỷ mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 6 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được mua ròng với giá trị 10 tỷ đồng; theo sau, SBS, BVB, MSR và PXL cũng được mua ròng nhẹ khoảng vài trăm triệu đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH bị bán ròng với giá trị 4 tỷ trong khi QNS, PAT, MPC và ABI bị bán ròng với giá trị không nhiều, chỉ khoảng vài trăm triệu đồng.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

