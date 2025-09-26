Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại "xả" 2.200 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần, tâm điểm tại một mã chứng khoán

26-09-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Chiều mua, VCB được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 72 tỷ.

Phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khá giằng co với sắc đỏ áp đảo. Đóng cửa phiên 26/9, VN-Index giảm 5,39 điểm xuống 1.660,7 điểm. Thanh khoản sụt giảm với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 24.800 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng 2.159 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 2.044 tỷ đồng

Chiều mua, VCB được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 72 tỷ ; CII cũng được mua ròng khoảng 50 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu HDG, HHS và HHV được "gom" ròng với giá trị dao động từ 21 tỷ tới 28 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu SSI khoảng 319 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã khác như HPG, VIX, SHB và VHM đồng loạt bị bán ròng hơn trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Khối ngoại "xả" 2.200 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần, tâm điểm tại một mã chứng khoán- Ảnh 1.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 101 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu CEO được rót ròng 12 tỷ; theo sau, DTD cũng được mua ròng 9 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ phiếu HUT, DXP và TIG được rót ròng khoảng vài trăm triệu tới 2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh tay 101 tỷ đồng. PVS và MBS xếp tiếp theo danh sách với giá trị bán ròng lần lượt 17 tỷ và 5 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán ròng nhẹ VC3 và VGS với giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Khối ngoại "xả" 2.200 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần, tâm điểm tại một mã chứng khoán- Ảnh 2.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA và F88 được mua ròng với giá trị 2-3 tỷ đồng; theo sau, MSR, UDC và HPP cũng được mua ròng vài trăm triệu đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH và ACV bị bán ròng với giá trị 7-10 tỷ trong khi KLB, HNG và CLX bị bán ròng với giá trị chỉ khoảng một vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng.

Khối ngoại "xả" 2.200 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần, tâm điểm tại một mã chứng khoán- Ảnh 3.

Ngọc Ly

