Khởi tố 2 lãnh đạo công ty liên quan vụ chôn lấp 117 tấn chất thải nguy hại

20-11-2025 - 11:03 AM | Doanh nghiệp

2 lãnh đạo công ty biết rõ việc nhân viên chôn lấp chất thải nguy hại trái quy định, nhưng vẫn đồng ý để nhân viên tiếp tục thực hiện.

Ngày 20-11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Đức Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty CP Lilama, và ông Huỳnh Vĩnh Phúc – Giám đốc Khu liên hiệp xử lý và tái chế chất thải thuộc Công ty CP Lilama, về tội "Gây ô nhiễm môi trường" quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố 2 lãnh đạo công ty liên quan vụ chôn lấp 117 tấn chất thải nguy hại- Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ chôn lấp hơn 117 tấn chất thải nguy hại

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra ngày 6-6-2025 tại Khu liên hiệp xử lý và tái chế chất thải thuộc Công ty CP Lilama. 

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với 1 Phó Giám đốc và 2 nhân viên tại Khu liên hiệp xử lý và tái chế chất thải.

Khởi tố 2 lãnh đạo công ty liên quan vụ chôn lấp 117 tấn chất thải nguy hại- Ảnh 2.

Ông Trần Đức Hoàng, Tổng giám đốc Công ty CP Lilama bị khởi tố

Khởi tố 2 lãnh đạo công ty liên quan vụ chôn lấp 117 tấn chất thải nguy hại- Ảnh 3.

Ông Huỳnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Khu liên hiệp xử lý và tái chế chất thải bị khởi tố

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Lilama về hành vi "Xả nước thải có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên, trong trường hợp có lưu lượng nước thải dưới 5 m³/ngày" với mức phạt trên 144 triệu đồng.

Kết quả điều tra mở rộng xác định, ông Trần Đức Hoàng và ông Huỳnh Vĩnh Phúc, mặc dù biết rõ việc nhân viên đổ, thải, chôn lấp chất xúc tác có chứa thành phần nguy hại trái quy định, nhưng vẫn đồng ý để nhân viên tiếp tục thực hiện mà không áp dụng bất kỳ biện pháp ngăn chặn hay giám sát nào. 

Hậu quả, vi phạm kéo dài với tổng khối lượng chất thải nguy hại bị đổ, thải, chôn lấp trái phép hơn 117 tấn.

Theo T.Trực

Người Lao động

