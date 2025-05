Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

Chiều 22-5, tin từ Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Bến Tre, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Tuấn Tú (SN 1981), nguyên Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản"; ông Nguyễn Hoàng Anh (SN 1981), nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Bến Tre về hành vi "Tham ô tài sản".

Riêng ông Nguyễn Thiện Chí (SN 1963), nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, bị bắt tạm giam về hành vi "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Theo kết quả điều tra, từ tháng 9-2019 đến tháng 12-2023, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, 3 bị can đã có hành vi làm trái quy định trong việc thực hiện quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên năng khiếu dự bị tập trung; phụ cấp ưu đãi dành cho cán bộ quản lý giáo dục công tác tại trường chuyên biệt ở Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Bến Tre.

Hậu quả, các bị can đã gây thiệt hại đối với ngân sách nhà nước trên 5 tỉ đồng; riêng bị can Tú và Anh đã tham ô tổng số tiền trên 244 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.