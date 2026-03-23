Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố vụ lừa đảo bán hàng online, hơn 400 người sập bẫy

23-03-2026 - 15:39 PM | Kinh tế số

Công an Tây Ninh khởi tố vụ lừa đảo bán hàng online, bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của hơn 400 nạn nhân trên cả nước.

Đối tượng Phạm Thái Bình

Ngày 22/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thái Bình (41 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Theo điều tra, từ đầu năm 2025, do không có việc làm ổn định, Bình nảy sinh ý định lừa đảo qua mạng xã hội. Đối tượng tải hình ảnh, video các mặt hàng như xe máy, cuốc, ghe, phà… từ internet, sau đó lập nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ và tạo các tài khoản Facebook như "Trần Đạt", "Phụ Tùng Xe", "Ngạn Tổ" để đăng bán.

Khi có người liên hệ, Bình gửi hình ảnh, video để tạo lòng tin rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước. Sau khi nhận tiền, đối tượng tiếp tục giả danh người vận chuyển để yêu cầu chuyển thêm tiền. Nếu nạn nhân không đồng ý, Bình lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt.

Điển hình, ngày 21/11/2025, anh K.T.H (ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã chuyển 25 triệu đồng tiền đặt cọc để mua rơ moóc xe cuốc do Bình đăng bán trên Facebook. Sau khi nhận tiền, đối tượng chặn liên lạc.

Cơ quan công an xác định, với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2025 đến nay, Bình đã lừa hơn 400 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra. Những người từng bị lừa được đề nghị liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Dự án chuyển đổi tài sản mã hoá đầu tiên tại Việt Nam đạt được bước tiến quan trọng

Theo Phạm Ngân

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên