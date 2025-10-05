Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố vụ sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả, trị giá hơn 800 tỷ đồng

05-10-2025 - 07:30 AM | Thị trường

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng sản xuất, tiêu thụ hơn 2,2 triệu bình chữa cháy giả, với tổng doanh số hơn 834 tỷ đồng.

Khởi tố vụ sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả, trị giá hơn 800 tỷ đồng- Ảnh 1.

Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phong tỏa hiện trường.

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thế Hoài, Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (trụ sở tại TP. Hải Phòng) và Phan Bạch Thông , Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (cơ sở sản xuất tại Quảng Ninh) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều bình bột chữa cháy mang nhãn hiệu Tomoken có dấu hiệu hàng giả, không bảo đảm chất lượng. Xác định đây là mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn phòng cháy chữa cháy của người dân và doanh nghiệp, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ.

Khởi tố vụ sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả, trị giá hơn 800 tỷ đồng- Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra hiện trường.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Phan Thế Hoài cùng em trai Phan Bạch Thông đã tự mua 6 loại nguyên liệu gồm bột Monoamoni Photphat (MAP), Amonium Sulphate (SA), bột Quatz (SiO₂), bột silica, tinh dầu silicon, bột tạo màu và nước để tự pha trộn theo công thức “nghĩ ra”, không có căn cứ khoa học chứng minh là bột chữa cháy. Đáng chú ý, trong hỗn hợp này có bột Quatz (SiO₂) chiếm tới 54%, là chất không có tác dụng chữa cháy, được dùng nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh đã sản xuất và tiêu thụ hơn 2,2 triệu bình chữa cháy các loại, với tổng doanh số hơn 834 tỷ đồng. Riêng dòng bình bột chữa cháy sử dụng hỗn hợp pha trộn nêu trên chiếm hơn 1,64 triệu bình, doanh số hơn 527 tỷ đồng.

Khởi tố vụ sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả, trị giá hơn 800 tỷ đồng- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng kiểm tra bình chữa cháy giả.

Kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an khẳng định 36 mẫu bình chữa cháy loại 6kg và 8kg do Tomoken sản xuất không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B, vi phạm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra , làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

