Không cần nội thất đắt tiền, mẹ tôi khiến căn hộ 90m² nhìn sang hơn cả biệt thự

1. Không cần nhồi nhét đồ – mẹ tôi giữ lại chỉ những gì cần thiết

Khi mới nhận nhà, căn hộ 90m² của chúng tôi chỉ là không gian tiêu chuẩn – có hai phòng ngủ, một phòng khách, bếp chữ L và một logia nhỏ. Mẹ tôi bảo: “Đừng mua đồ to, chỉ cần đủ dùng. Nhà là để sống chứ không phải để trưng.”

Vậy là thay vì chọn những bộ sofa da kích thước lớn, mẹ chọn bộ ghế gỗ nhỏ kê sát tường, đi kèm bàn trà thấp kiểu Nhật. Mỗi món đồ đều đơn giản nhưng tinh tế. Phòng khách rộng rãi hẳn, vừa có chỗ đi lại, vừa thoáng cho ánh sáng tràn vào.

Mẹ từng nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Đừng để đồ đạc khiến nhà mình chật và lòng mình rối”.

2. Căn bếp – nơi thể hiện đẳng cấp thẩm mỹ của một người mẹ

Khu vực mẹ đầu tư công sức nhiều nhất chính là gian bếp 10m². Thay vì dùng các mẫu tủ bếp hở hoặc chất liệu nhựa dễ ngả màu, mẹ chọn gỗ công nghiệp phủ laminate màu kem nhạt, tủ cao kịch trần để không lộ đồ.

Bếp được thiết kế dạng chữ L với phần ngăn kéo trượt thông minh, đựng toàn bộ lọ gia vị, máy ép, máy xay… Mẹ còn đặt thêm một quầy bar nhỏ dùng làm khu sơ chế, kết hợp lưu trữ dao – thớt – khăn lau ngay bên dưới.

Tổng chi phí hoàn thiện bếp: khoảng 65 triệu đồng, nhưng hiệu quả sử dụng và vẻ gọn gàng thì như bếp nhà mẫu.

Đặc biệt, mẹ rất chú ý hệ thống hút mùi và ánh sáng. Hút mùi âm tủ được lắp ngay bên dưới máy sấy chén; đèn LED chạy viền bếp giúp không gian luôn sáng sủa, không dầu mỡ.

3. Nhà sạch không phải vì không có đồ – mà vì bố trí hợp lý

Toàn bộ căn nhà được chia thành 4 vùng với nguyên tắc rõ ràng:

- Phòng khách để tiếp khách + sinh hoạt

- Phòng bếp để nấu nướng

- Hai phòng ngủ là nơi nghỉ và làm việc

- Ban công + logia là góc trồng cây, phơi đồ

Mẹ đặc biệt tránh dùng quá nhiều màu sắc. Căn hộ lấy tone trắng – gỗ sáng – xanh olive làm chủ đạo. Phòng khách treo 2 tranh sơn dầu nhỏ, phòng ngủ có rèm hai lớp cùng chăn ga cùng tone, không có chi tiết thừa.

Mẹ bảo: “Không gian sạch – mắt cũng nhẹ, đầu óc cũng nhẹ”.

4. Cách bố trí khiến nhà nhỏ mà không bí

Một số giải pháp mẹ áp dụng giúp căn hộ 90m² trở nên rộng rãi hơn:

Hạng mục Cách bố trí thông minh Sofa Ghế gỗ gọn nhẹ, kê sát tường, dễ di chuyển Bàn ăn Bàn tròn 4 ghế, chân xéo gọn gàng, tận dụng góc Tủ giày Kết hợp ghế ngồi + móc treo túi ở lối vào Tủ quần áo Âm tường, cửa lùa, tận dụng tối đa không gian Ban công Kệ trồng cây sát lan can, phơi đồ gọn về một bên

Dù không có giường thông minh hay tủ âm hiện đại kiểu Hàn Quốc, mẹ vẫn làm được điều quan trọng nhất: biến không gian sống thành nơi dễ chịu và đầy năng lượng.

5. Phản hồi của bạn bè và cư dân mạng

Từ khi nhà hoàn thiện, mỗi lần bạn bè tôi đến đều khen nức nở:

- "Sao nhà rộng thế nhỉ? Trông như nhà vườn mini!"

- "Căn bếp này mà chụp ảnh là lên bài decor luôn ấy!"

- "Chị thuê KTS riêng à? Nhìn không giống nhà tự làm đâu!"

Thậm chí hàng xóm cũng hay nhờ mẹ tư vấn cách bố trí bếp, chọn màu sơn, phân chia không gian. Có bác sống ở tầng dưới lên chơi rồi nói luôn: “Chị ơi, nhà chị như biệt thự mini đấy, không hiểu sao 90 mét vuông mà nhìn rộng thế!”.

6. Kết luận: Nhà đẹp không nằm ở giá tiền, mà nằm ở sự chăm chút

Sau 1 năm sống trong căn hộ này, tôi nhận ra một điều rất rõ: Sống trong không gian do chính tay người thân mình trang trí – vẫn là thứ mang lại cảm giác hạnh phúc nhất.

Mẹ tôi không mua nội thất đắt đỏ, cũng chẳng chạy theo xu hướng gì cả. Nhưng chính sự tối giản – gọn gàng – hợp lý trong từng món đồ, từng chi tiết đã khiến cả căn nhà trở nên có “hồn”.

Bạn có thể học gì từ cách mẹ tôi trang trí?

- Không chạy theo đồ đắt tiền → chọn đồ phù hợp – dễ dùng – dễ vệ sinh.

- Giữ màu sắc tối giản để không gian luôn thoáng mắt.

- Bố trí đồ gọn về tường, để nhà có nhiều khoảng trống thở.

- Luôn nghĩ đến công năng trước – thẩm mỹ sẽ tự khắc đi theo sau.

Nhà không cần phải to, không cần phải sang – chỉ cần đúng gu, đúng cách, và đúng người chăm là đủ để khiến cuộc sống mỗi ngày nhẹ nhõm hơn.