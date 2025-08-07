Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ 'bắn pháo hoa' trên TTCK khi SHB và SHS tăng hơn 100%, bầu Hiển sắp mở đại nhạc hội, bay 1.000 drone trên bầu trời Tây Ninh, miễn phí vé

07-08-2025 - 09:59 AM | Doanh nghiệp

Không chỉ 'bắn pháo hoa' trên TTCK khi SHB và SHS tăng hơn 100%, bầu Hiển sắp mở đại nhạc hội, bay 1.000 drone trên bầu trời Tây Ninh, miễn phí vé

Sự kiện nhằm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trên thị trường chứng khoán, từ đầu năm 2025 đến ngày 6/8, cổ phiếu của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái T&T Group do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đứng đầu và con trai đang điều hành có đà tăng ấn tượng.

Cổ phiếu SHB tăng từ 8.890 đồng/cp lên 18.750/cp, tương ứng mức tăng khoảng 110,74%. Trong khi đó, cổ phiếu SHS tăng từ 10.830 đồng/cp lên 24.200 đồng/cp, tương ứng mức tăng khoảng 123,37%.

Không chỉ "bắn pháo hoa" trên sàn chứng khoán khi SHB và SHS tăng hơn 100%, bầu Hiển chuẩn bị cho 1.000 drone bay trên bầu trời phía Nam tp.HCM trong đại nhạc hội với quy mô hoành tráng.

Cụ thể, ngày 9/8 tới đây, đại nhạc hội với chủ đề "Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới" do T&T Group tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh). Sự kiện nhằm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. ﻿

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, dàn 1.000 drone sẽ đồng loạt cất cánh để tái hiện trên nền trời những biểu tượng về vẻ đẹp của văn hóa, con người Tây Ninh nói riêng, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.﻿

 Ngoài ra, với số lượng 1.000 thiết bị bay cùng lúc cất cánh, đây cũng chính là một trong những màn trình diễn drone lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh Tây Ninh.

Không chỉ 'bắn pháo hoa' trên TTCK khi SHB và SHS tăng hơn 100%, bầu Hiển sắp mở đại nhạc hội, bay 1.000 drone trên bầu trời Tây Ninh, miễn phí vé- Ảnh 1.

Một màn biểu diễn drone show do ekip sản xuất từng thực hiện tại TP. HCM trước đó. (Ảnh: COREX).

Trong khi đó, ở tầm trung, trên sân khấu hiện đại và hoành tráng, các nghệ sĩ hàng đầu sẽ đưa khán giả "du hành" vào thế giới của âm nhạc.

Đáng chú ý hơn, dù là một bữa đại tiệc âm nhạc, ánh sáng, nhưng sự kiện mở cửa hoàn toàn miễn phí cho công chúng tham gia.﻿

Dự án do CTCP Thái Sơn Long An – thành viên Tập đoàn T&T Group – làm chủ đầu tư. T&T City Millennia có quy mô hơn 267 ha, tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Không chỉ 'bắn pháo hoa' trên TTCK khi SHB và SHS tăng hơn 100%, bầu Hiển sắp mở đại nhạc hội, bay 1.000 drone trên bầu trời Tây Ninh, miễn phí vé- Ảnh 2.

Dự án cung cấp hơn 9.000 sản phẩm bao gồm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự vườn và căn hộ cao tầng.

Không chỉ 'bắn pháo hoa' trên TTCK khi SHB và SHS tăng hơn 100%, bầu Hiển sắp mở đại nhạc hội, bay 1.000 drone trên bầu trời Tây Ninh, miễn phí vé- Ảnh 3.

Vietravel Airlines đón thêm tàu bay Airbus thứ 2, cổ phiếu gia đình bầu Hiển tăng kịch trần

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietnam Airlines bán 10 USD cho 1 giờ sử dụng internet trên máy bay, các hãng bay khác bán giá nào?

Vietnam Airlines bán 10 USD cho 1 giờ sử dụng internet trên máy bay, các hãng bay khác bán giá nào? Nổi bật

Novaland muốn phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu giá 40.000 đồng/cp để hoán đổi khoản nợ trái phiếu 6.074 tỷ đồng

Novaland muốn phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu giá 40.000 đồng/cp để hoán đổi khoản nợ trái phiếu 6.074 tỷ đồng Nổi bật

Điểm đặt quảng cáo hiệu quả giúp Chicilon Media mở rộng thị phần

Điểm đặt quảng cáo hiệu quả giúp Chicilon Media mở rộng thị phần

10:00 , 07/08/2025
Lò cao số 1 của Hòa Phát Dung Quất 1 vận hành trở lại

Lò cao số 1 của Hòa Phát Dung Quất 1 vận hành trở lại

09:47 , 07/08/2025
CADIVI chính thức ra mắt Zalo Mini App “CADIVI Kết Nối”

CADIVI chính thức ra mắt Zalo Mini App “CADIVI Kết Nối”

08:00 , 07/08/2025
GDP bình quân đầu người 5.000 USD: Thời điểm vàng cho thị trường thịt tại Việt Nam

GDP bình quân đầu người 5.000 USD: Thời điểm vàng cho thị trường thịt tại Việt Nam

08:00 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên