Trên thị trường chứng khoán, từ đầu năm 2025 đến ngày 6/8, cổ phiếu của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái T&T Group do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đứng đầu và con trai đang điều hành có đà tăng ấn tượng.

Cổ phiếu SHB tăng từ 8.890 đồng/cp lên 18.750/cp, tương ứng mức tăng khoảng 110,74%. Trong khi đó, cổ phiếu SHS tăng từ 10.830 đồng/cp lên 24.200 đồng/cp, tương ứng mức tăng khoảng 123,37%.

Không chỉ "bắn pháo hoa" trên sàn chứng khoán khi SHB và SHS tăng hơn 100%, bầu Hiển chuẩn bị cho 1.000 drone bay trên bầu trời phía Nam tp.HCM trong đại nhạc hội với quy mô hoành tráng.

Cụ thể, ngày 9/8 tới đây, đại nhạc hội với chủ đề "Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới" do T&T Group tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh). Sự kiện nhằm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. ﻿

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, dàn 1.000 drone sẽ đồng loạt cất cánh để tái hiện trên nền trời những biểu tượng về vẻ đẹp của văn hóa, con người Tây Ninh nói riêng, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.﻿

Ngoài ra, với số lượng 1.000 thiết bị bay cùng lúc cất cánh, đây cũng chính là một trong những màn trình diễn drone lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh Tây Ninh.

Một màn biểu diễn drone show do ekip sản xuất từng thực hiện tại TP. HCM trước đó. (Ảnh: COREX).

Trong khi đó, ở tầm trung, trên sân khấu hiện đại và hoành tráng, các nghệ sĩ hàng đầu sẽ đưa khán giả "du hành" vào thế giới của âm nhạc.

Đáng chú ý hơn, dù là một bữa đại tiệc âm nhạc, ánh sáng, nhưng sự kiện mở cửa hoàn toàn miễn phí cho công chúng tham gia.﻿

Dự án do CTCP Thái Sơn Long An – thành viên Tập đoàn T&T Group – làm chủ đầu tư. T&T City Millennia có quy mô hơn 267 ha, tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Dự án cung cấp hơn 9.000 sản phẩm bao gồm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự vườn và căn hộ cao tầng.

