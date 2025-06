Không chỉ gia công gạo trong nước, TCO “mạnh tay” lên kế hoạch xuất khẩu trực tiếp cho các “ông lớn” trên thế giới Olam và Louis

Năm 2024, TCO chính thức đánh dấu bước chuyển mình với định vị trong ngành lúa gạo và ghi nhận doanh thu hợp nhất 3.538 tỷ đồng cùng lợi nhuận sau thuế 21,2 tỷ đồng (trong đó 96% doanh thu từ kinh doanh lúa gạo). Đặc biệt trong mô hình kinh doanh của mình, TCO còn duy trì mảng logistics (là thế mạnh của doanh nghiệp từ trước tái cơ cấu) và phát triển thêm bất động sản cho thuê văn phòng để hỗ trợ cho hoạt động cốt lõi là kinh doanh lúa gạo.

Với mô hình hoạt động của mình, TCO xác định lúa gạo là lĩnh vực trung tâm, việc mở rộng hệ sinh thái và các lĩnh vực khác sẽ được xoay quanh lĩnh vực này. Hiện Công ty đang sở hữu nhà máy xay xát lúa gạo tại Phú Tân, An Giang với diện tích 12.756 m2, công suất 1.100 tấn/ngày.

Về mảng logistics - vận tải với TCO vẫn là mảnh ghép quan trọng trong hoạt động của Công ty. Do sự canh tranh gay gắt cũng như những biến động kinh tế phức tạp trong thời gian qua, Ban lãnh đạo TCO cũng rất thận trọng với các kế hoạch đầu tư, mở rộng cho mảng này.

Còn với mảng bất động sản đầu tư, trong năm 2024, TCO đã hoàn tất đầu tư và vận hành tòa nhà Enterprise Tower (tại 290 Bến Vân Đồn, P2, Q4, TP.HCM với quy mô 2 tầng hầm và 15 tầng nổi, có diện tích sàn gần 5.000m2).

Sẽ mở rộng chuỗi giá trị ngành gạo thông qua xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài

Sau khi thực hiện tái cơ cấu, TCO khởi đầu bằng cách tham gia ở khâu gia công trong chuỗi giá trị ngành gạo với phần lớn hoạt động liên quan đến nhà máy sản xuất (bao gồm sấy và xay xát - đánh bóng gạo).

Tại ĐHĐCĐ 2025, ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT TCO hé lộ với cổ đông về bước đi tiếp theo của Công ty sẽ trực tiếp tham gia xuất khẩu ra thị trường thế giới. Đặc biệt, đối tác xuất khẩu của TCO là các khách hàng ổn định, trong đó có cả những “ông lớn” trong ngành nông nghiệp như Olam và Louis. Với hướng đi này, TCO đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu gạo. Dự kiến sau khi được cấp phép thành công, TCO đặt mục tiêu tăng tỷ trọng xuất khẩu lên 30% doanh thu.

Về Louis, đây là tập đoàn nổi tiếng trong mảng nông nghiệp (như cà phê, bông, thực phẩm, ngũ cốc và hạt dầu, nước ép trái cây, đường, gạo…). Trong mảng gạo, Louis là “ông lớn” trên thế giới về kinh doanh gạo, cung cấp gạo cho thị trường Châu Á, Châu Phi và Trung Đông.

Còn Olam cũng là một trong những đơn vị tiếng tăm, chuyên cung cấp gạo Việt Nam đến hơn 30 thị trường, bao gồm Úc, Anh, Ba Lan, Hà Lan, Hongkong (Trung Quốc), Singapore, Saudi Arabia và UAE thông qua chuỗi cung ứng rộng khắp.

Mục tiêu vươn lên TOP 5 trong lĩnh vực lúa gạo tại Việt Nam

Nhận định chung về tình hình giá gạo, ông Bùi Lê Quốc Bảo - Tổng giám đốc TCO cho rằng xuất khẩu gạo năm 2025 của Việt Nam nhiều khả năng sẽ giảm về lượng và giá so với năm 2024. So với nền của năm 2024 vốn đã ở mức cao, cộng với nhiều yếu tố bất lợi liên quan đến thị trường, đặc biệt là khi Ấn Độ nới lỏng lệnh hạn chế xuất khẩu gạo, thì dư địa cho xuất khẩu gạo năm 2025 dự kiến sẽ còn rất ít.

Ngoài ra, trong năm 2025, giá gạo có thể thấp hơn năm 2023 - 2024 và có khả năng thấp hơn cả năm 2022 hoặc chỉ cao hơn một chút. Trong bối cảnh đó, các nhà nhập khẩu cũng đang thận trọng và hạn chế nhập các đơn hàng mới. Do đó đơn hàng cuối năm ký giao trong dịp đầu năm nay cũng không quá nhiều, dẫn đến nguồn hàng khá dồi dào trong năm nay.

Đánh giá về tác động từ mảng xuất khẩu đến hoạt động của Công ty, ông Bảo cho biết hiện TCO chủ yếu là gia công trong nước với các khâu sấy, xay xát - đánh bóng trong chuỗi giá trị gạo, vốn là khâu an toàn nhất trong chuỗi giá trị. Do dư địa xuất khẩu sụt giảm dự kiến sẽ ảnh hưởng đến đến khách hàng của Công ty, và qua đó gián tiếp tác động đến TCO. Tuy nhiên, đặc thù của mảng lúa gạo là ngành liên quan đến an ninh lương thực nên sẽ được ưu tiên ổn định và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Do đó, tùy theo tình hình thị trường, TCO sẽ linh hoạt tận dụng cơ hội để tạo hướng phát triển riêng, dựa trên hệ sinh thái với sự hỗ trợ từ vận tải và BĐS cho thuê.

Với các yếu tố trên, do đánh giá tình hình chung còn nhiều khó khăn nên TCO đặt kế hoạch thận trọng, từng bước đi vững chắc theo lộ trình đặt ra. Theo đó, trong niên độ 2025, TCO đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng (đây là niên độ đầu tiên khi TCO thực hiện chuyển đổi bắt đầu từ 01/01/2025 đến 30/09/2025, niên độ tiếp theo sẽ bắt đầu từ 01/10/2025 đến 30/09/2025). TCO sẽ tiếp tục triển khai phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là sẽ thực hiện M&A các công ty tiềm năng nhằm mở rộng hệ sinh thái. Trong chiến lược phát triển năm 2025 và tầm nhìn 2030, TCO Holdings đặt mục tiêu vươn lên TOP 5 trong lĩnh vực lúa gạo tại Việt Nam.

ĐHĐCĐ cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập là ông Trần Anh Dũng và bầu thay thế vào HĐQT ông Võ Ngọc Thiêm nhiệm kỳ 2023-2028. Hiện ông Thiêm còn là Phó Tổng giám đốc CTCP Thương mại Tổng hợp Golden Gate, Tổng giám đốc CTCP Green Mart, và là chủ sở hữu kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển 2TN.