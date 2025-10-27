Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không có iPhone 19, lý do là đây!

27-10-2025 - 07:55 AM

Apple được cho là sẽ không ra mắt iPhone 19 vào năm 2027.

Để kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone, Apple được cho là đang lên kế hoạch bỏ qua tên gọi iPhone 19 và tiến thẳng lên thế hệ iPhone 20 vào năm 2027. Động thái này tương tự như cách hãng đã bỏ qua iPhone 9 để ra mắt iPhone X (số La Mã của 10) vào năm 2017 nhân kỷ niệm 10 năm.

Tuy nhiên, việc thay đổi tên gọi chỉ là một phần của một chiến lược lớn hơn: Apple có thể sắp thay đổi lịch trình ra mắt sản phẩm, chuyển sang giới thiệu iPhone hai đợt mỗi năm.

Không có iPhone 19, lý do là đây!- Ảnh 1.

Theo nhà nghiên cứu Heo Moo-yeol từ Omdia, cùng với các nguồn tin từ The Information và nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple đang nghiêm túc cân nhắc việc chia đợt ra mắt iPhone để duy trì doanh số ổn định quanh năm. iPhone 17 (ra mắt năm 2025) được cho là thế hệ cuối cùng ra mắt theo mô hình cũ (tập trung vào tháng 9).

Chiến lược mới có thể được áp dụng ngay từ năm sau:

    Cuối năm 2026: Apple có thể chỉ trình làng các mẫu cao cấp, dự kiến là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

    Đầu năm 2027: Hãng sẽ ra mắt các model giá rẻ hơn, bao gồm iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e (bản kế nhiệm cho iPhone 16e).

    Cuối năm 2027: Đây là thời điểm "bước nhảy" diễn ra. Apple sẽ tung ra các flagship mới gồm iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max, thế hệ tiếp theo của iPhone Air và iPhone màn hình gập thế hệ thứ hai.

Tại sao Apple phải thay đổi?

Việc chuyển sang lịch trình ra mắt hai đợt mang lại nhiều lợi ích cho Apple.

Về kinh doanh: Hãng có thể tránh được mô hình doanh số chỉ tập trung đột biến vào quý IV hàng năm, đồng thời tận dụng được các giai đoạn vốn ghi nhận sức mua yếu (như đầu năm).

Về hậu cần: Dòng sản phẩm của Apple ngày càng phức tạp. Sự xuất hiện của iPhone gập có thể nâng tổng số mẫu máy năm 2026 lên 6 thiết bị. Việc chia đợt ra mắt giúp Apple dễ dàng quản lý sản xuất và giảm áp lực tuyển dụng lượng lớn công nhân cùng một lúc.

Giảm thiểu rủi ro: Chiến lược này cũng cho phép Apple giảm thiểu rủi ro sản xuất ở Trung Quốc. Các mẫu máy đơn giản và rẻ hơn như iPhone 18 và 18e dự kiến sẽ được sản xuất thử nghiệm tại Ấn Độ.

Không có iPhone 19, lý do là đây!- Ảnh 2.

Theo Omdia, việc Apple không ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn vào cuối năm 2026 có thể khiến nhu cầu iPhone trong năm đó tạm thời sụt giảm. Apple dự kiến sẽ giảm 20 triệu đơn hàng tấm nền cho năm 2026.

Tuy nhiên, con số này được dự đoán sẽ bù đắp và phục hồi nhanh chóng. "Lượng tấm nền iPhone xuất xưởng năm nay dự kiến đạt 245 triệu chiếc," ông Heo cho biết. "Dù nhu cầu có thể giảm vào năm tới, việc iPhone gập trình làng và chiến lược ra mắt mới có thể phục hồi sản lượng lên khoảng 250 triệu chiếc vào năm 2027."

Theo Khả Vân

Đời sống & pháp luật

