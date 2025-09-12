Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không còn đòi hỏi liên quan đến khí đốt nhưng một quốc gia châu Âu lại tuyên bố sẽ bác gói trừng phạt sắp tới với Nga, ra thêm điều kiện với EU

12-09-2025 - 13:00 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ra điều kiện với EU nếu Brussels muốn có lá phiếu ủng hộ gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga.

Không còn đòi hỏi liên quan đến khí đốt nhưng một quốc gia châu Âu lại tuyên bố sẽ bác gói trừng phạt sắp tới với Nga, ra thêm điều kiện với EU- Ảnh 1.

Slovakia sẽ không ủng hộ gói trừng phạt thứ 19 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga, trừ khi Brussels đưa ra các đề xuất cân bằng mục tiêu khí hậu với nhu cầu của ngành ô tô và công nghiệp nặng.

Trong tuyên bố ngày 11/9, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng yêu cầu EU hành động để giảm giá điện.

“Tôi sẽ không ủng hộ bất kỳ gói trừng phạt nào nữa nếu Ủy ban châu Âu không có giải pháp thực tế về giá điện và các mục tiêu khí hậu phù hợp với sản xuất ô tô, không chỉ ở Slovakia, mà cả ngành công nghiệp nặng”.

EU đang thảo luận gói trừng phạt mới, dự kiến mở rộng danh sách các công ty Trung Quốc, ngân hàng Nga và tàu thuộc “đội bóng tối”, cùng với cấm giao dịch dầu Nga.

Thủ tướng Fico – người nhiều lần gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine – cho rằng lệnh trừng phạt không hiệu quả. “Chúng ta còn phải áp dụng bao nhiêu gói nữa để thay đổi cách tiếp cận cuộc chiến của Nga?”

Trước đó, Slovakia từng trì hoãn thông qua gói trừng phạt thứ 18, yêu cầu EU bảo đảm không có thiệt hại tiềm tàng nào từ kế hoạch cắt hoàn toàn nhập khẩu dầu khí Nga vào năm 2028.

Từ năm 2014 đến nay, phương Tây đã áp đặt hàng chục nghìn lệnh trừng phạt với Nga, nhằm làm suy yếu nền kinh tế nước này, sau vụ sáp nhập Crimea và cuộc chiến Ukraine kéo dài 3 năm rưỡi.

Slovakia, cùng với Hungary, tiếp tục duy trì quan hệ chính trị với Nga - nhà cung cấp dầu mỏ và khí đốt chính cho cả hai.

Tính từ đầu năm 2025, Slovakia đã nhập khoảng 1,7 tỷ m³ khí đốt qua Hungary nhờ nhánh kết nối trực tiếp với đường ống TurkStream, theo số liệu từ công ty vận hành đường ống EUstream. Dự án nâng công suất truyền tải khí đốt từ Hungary sang Slovakia cũng đang được triển khai, từ mức 3,5 tỷ m³ lên 4,4 tỷ m³/năm.

Tham khảo: Reuters﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

