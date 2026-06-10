Không còn ở trong phim: Một công ty Trung Quốc vừa tung ra robot osin thay con người làm hết việc nhà

Theo China Daily, Công ty Hubei Giga World Robot có trụ sở tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) dự kiến triển khai chương trình thử nghiệm từ quý III năm nay. Đây được xem là một trong những dự án đầu tiên đưa robot hình người từ phòng thí nghiệm và nhà máy vào môi trường gia đình thực tế.

Robot mang tên SeeLight S1 được thiết kế để thực hiện nhiều công việc nhà phức tạp. Trong video giới thiệu của doanh nghiệp, thiết bị này có thể dọn giường, hâm nóng bánh mì, nấu món trứng xào cà chua, rót sữa, bày thức ăn lên bàn và hỗ trợ các công việc dọn dẹp sau khi các thành viên trong gia đình đi làm.

Ngoài ra, robot còn có khả năng cho quần áo vào máy giặt, làm sạch phòng tắm, lau bồn cầu, phơi và gấp quần áo, sắp xếp phòng khách, tưới cây và cho cá ăn.

Ông Ye Yun, Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu và phát triển của Hubei Giga World Robot, cho biết điểm đặc biệt của SeeLight S1 nằm ở khả năng hoàn thành chuỗi công việc dài và phức tạp trong môi trường gia đình không cố định, thay vì chỉ lặp lại một thao tác đơn lẻ như nhiều thiết bị tự động hiện nay.

Robot được trang bị mô hình AI có khả năng nhận biết môi trường, hiểu ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày và tự đưa ra quyết định. Ngay cả khi có sự can thiệp hoặc thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà, hệ thống vẫn có thể nhận diện lại không gian và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Doanh nghiệp cũng cho biết robot có thể học hỏi trong quá trình sử dụng để ngày càng hoạt động hiệu quả hơn.

Thông tin về chương trình dùng thử chưa được công bố đầy đủ nhưng tài khoản WeChat chính thức của công ty đã nhận hơn 2.000 tin nhắn đăng ký.

Nhiều người bày tỏ sự quan tâm lớn tới sản phẩm. Một phụ nữ đang chăm sóc con nhỏ và cha mẹ lớn tuổi cho biết cô hy vọng robot sẽ giúp giảm áp lực việc nhà để có thêm thời gian dành cho gia đình. Trong khi đó, một cặp vợ chồng 75 tuổi mong muốn robot có thể hỗ trợ nấu ăn, dọn dẹp, nhắc uống thuốc và trò chuyện cùng họ.

Theo công ty, các hộ gia đình tham gia sẽ được lựa chọn nhằm phản ánh nhiều mô hình sinh hoạt khác nhau. Dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và cải tiến sản phẩm, với điều kiện người dùng đồng ý.

Khảo sát của Hubei Giga World Robot cho thấy mức giá từ 50.000-100.000 nhân dân tệ (khoảng 180-360 triệu đồng) được người tiêu dùng đánh giá là chấp nhận được. Doanh nghiệp kỳ vọng chi phí sẽ tiếp tục giảm khi sản lượng tăng trong một đến hai năm tới.

Theo dự báo của Morgan Stanley, thị trường robot hình người toàn cầu có thể đạt quy mô 5.000 tỷ USD vào năm 2050 với hơn 1 tỷ robot hoạt động trên toàn thế giới. Trung Quốc được dự báo sẽ dẫn đầu về số lượng robot hình người với khoảng 302,3 triệu thiết bị được sử dụng.