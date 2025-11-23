Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không ngờ Thiên An cũng có ngày này

23-11-2025 - 15:55 PM | Lifestyle

Liên hoàn "thị phi" ập đến với Thiên An, khiến cô ngày càng lao đao.

Đã chính thức ra rạp vào ngày 21/11 qua, Cưới Vợ Cho Cha của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Hiện tại bên cạnh yếu tố miền Tây chân chất cùng dàn cast ăn ý, phim còn gây chú ý khi được cho là đã cắt vai một trong những diễn viên "drama" nhất hiện nay - Thiên An.

Không ngờ Thiên An cũng có ngày này- Ảnh 1.

Không ngờ Thiên An cũng có ngày này- Ảnh 2.

Thiên An bị cắt khỏi Cưới Vợ Cho Cha?

Cụ thể, nhiều cư dân mạng đang lan truyền ảnh chụp cảnh trong phim Cưới Vợ Cho Cha, trong đó có lấp ló hình ảnh của Thiên An. Nhân vật Khang (Đình Khang đóng) đã chiếu ảnh một cô gái trên điện thoại, và ngay lập tức khiến nhiều khán giả liên tưởng ngay đến Thiên An vì ngoại hình quá giống.

Không ngờ Thiên An cũng có ngày này- Ảnh 3.

Hình ảnh Thiên An được cho là xuất hiện chóng vánh trong Cưới Vợ Cho Cha

Thông tin này sau khi được chia sẻ trên MXH đã gây nên cuộc bàn tán xôn xao. Không ít cư dân mạng bất ngờ khi Thiên An đáng ra xuất hiện trong Cưới Vợ Cho Cha nhưng giờ lại biến mất. Số khác khẳng định họ đã từng thấy Thiên An trên set quay, thậm chí đóng vai vợ của Út Tửng (Trương Minh Thảo). Thế nhưng hiện tại, vai trò của Thiên An đã bị cắt sạch, thay bằng Thúy Diễm.

Còn có khán giả cho biết Thiên An chỉ đóng vai cameo, nhưng đoàn phim Cưới Vợ Cho Cha quyết định loại bỏ luôn để tránh "ồn ào". Hiện tại, những luồng ý kiến về Thiên An vẫn đang khiến MXH náo loạn.

Không ngờ Thiên An cũng có ngày này- Ảnh 4.

Không ngờ Thiên An cũng có ngày này- Ảnh 5.

Không ngờ Thiên An cũng có ngày này- Ảnh 6.

Không ngờ Thiên An cũng có ngày này- Ảnh 7.

Không ngờ Thiên An cũng có ngày này- Ảnh 8.

Không ngờ Thiên An cũng có ngày này- Ảnh 9.

Cư dân mạng bàn tán về Thiên An

Trước đó, những "lùm xùm" đời tư của Thiên An đã khiến sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Đơn cử là trong phim Cải Mả, sự xuất hiện của nữ diễn viên khiến ekip nhận bão phẫn nộ. Sau cùng, phim rời rạp với doanh thu chưa đến 20 tỷ đồng.

Không ngờ Thiên An cũng có ngày này- Ảnh 10.

Thiên An từng bị phẫn nộ trong Cải Mả

Trong Cưới Vợ Cho Cha, Thúy Diễm là cái tên được công bố sau cùng trong bộ ảnh cô dâu - chú rể miền Tây cùng Trương Minh Thảo. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Trang - một cô gái bí ẩn, sống trên thành phố và có mối quan hệ phức tạp với Út Tửng. Đây cũng là lý do khiến anh chàng chần chừ, không muốn lấy vợ theo lời cha, dẫn đến những tranh cãi gay gắt về sau.

Không ngờ Thiên An cũng có ngày này- Ảnh 11.

Thúy Diễm đóng Cưới Vợ Cho Cha

Cưới Vợ Cho Cha đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Theo Thành Vũ

Phụ nữ số

