Không phải phát tài, kim tiền, người Trung Quốc coi đây mới là cây phú quý: Nhiều người Việt chưa biết

Trong phong thủy phương Đông, việc đặt cây xanh ở vị trí cửa chính hay phòng khách không chỉ để trang trí mà còn gắn với quan niệm “đón khí – giữ lộc”. Nếu ở Việt Nam, nhiều gia đình quen thuộc với cây phát tài hay kim tiền, thì tại Trung Quốc, một cái tên khác lại được ưa chuộng hơn ở những vị trí quan trọng nhất trong nhà: Cây ngọc bích.

Cây “ngọc” gắn với phú quý trong quan niệm Trung Hoa

Theo Baidu, cây ngọc bích - tên tiếng Anh là Jade Plants, là tên gọi phổ biến của Crassula ovata, một loài cây mọng nước có nguồn gốc từ Nam Phi. Trong văn hóa Trung Hoa, chữ “ngọc” luôn gắn với giá trị cao quý, bền vững và giàu sang. Bởi vậy, cây ngọc bích được xem như biểu tượng của tài lộc tích lũy, phú quý lâu dài, khác với những loại cây mang ý nghĩa “phát nhanh, thu nhanh”.

Ảnh minh họa

Lá cây tròn, dày và bóng, được ví như những đồng tiền hoặc viên ngọc nhỏ. Theo các tài liệu phong thủy Trung Quốc, hình dáng này đại diện cho sự đầy đặn, sung túc và ổn định, rất phù hợp với gia đình mong cầu vận khí bền vững.

Vì sao cây ngọc bích thường được đặt trước cửa chính?

Trong phong thủy ứng dụng Trung Hoa, cửa chính là nơi nạp khí quan trọng nhất của ngôi nhà. Các tài liệu trên Baidu và sách phong thủy hiện đại cho rằng đặt cây ngọc bích trước cửa chính mang hàm ý đón tài khí, lọc khí xấu và giữ lộc không thất thoát.

Ngoài ra, phòng khách cũng là khu vực thường được người Trung Quốc ưu tiên để đặt cây ngọc bích. Với dáng cây vững, thân mập, tán lá gọn gàng, cây ngọc bích tượng trưng cho gia đạo ổn định, quan hệ hài hòa và nền tảng kinh tế bền chắc. Nhiều gia đình Trung Quốc còn ưu tiên đặt cây ở khu vực có ánh sáng tự nhiên, hướng Đông hoặc Đông Nam – những hướng gắn với hành Mộc và tài vận.

Ảnh minh họa

Theo trang Encyclopaedia Britannica, cây ngọc bích thuộc nhóm cây mọng nước, có khả năng chịu hạn tốt và thích nghi cao với môi trường trong nhà. Cây ưa ánh sáng tự nhiên, có thể chịu nắng nhẹ vài giờ mỗi ngày, nhưng không phù hợp với nơi quá ẩm.

Đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt; tưới nước chỉ khi đất gần khô hoàn toàn. Các tài liệu thực vật học cũng lưu ý rằng tưới quá nhiều nước là nguyên nhân phổ biến khiến cây thối rễ, rụng lá. Ngoài ra, cây có thể nhân giống dễ dàng bằng cách giâm cành, được xem là biểu tượng của sự sinh sôi và tiếp nối vận may trong phong thủy.

Không chỉ là phong thủy, còn là giá trị thẩm mỹ

Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, nhiều chuyên trang cây cảnh quốc tế đánh giá cây ngọc bích có giá trị trang trí cao, phù hợp với không gian nhà ở hiện đại, văn phòng và cửa hàng kinh doanh. Lá xanh bóng giúp không gian trông gọn gàng, tươi sáng hơn. Dù không phải cây lọc không khí mạnh, nhưng cây vẫn góp phần cải thiện vi khí hậu trong phòng, tạo cảm giác dễ chịu.

Ảnh minh họa

Tại Trung Quốc, cây ngọc bích thường xuất hiện trong nhà ở đô thị, văn phòng và cửa hàng, đặc biệt trong các dịp tân gia, khai trương như một lời chúc phú quý và thịnh vượng lâu dài. Ngược lại, ở Việt Nam, cây này chủ yếu được biết đến như một loại sen đá cỡ lớn hoặc cây cảnh mini, ít người gọi đúng tên “ngọc bích” hay hiểu rõ ý nghĩa phong thủy theo quan niệm Trung Hoa.