Không phải phố cổ, những tuyến đường ở Hà Nội có giá nhà phố rao bán vượt 1 tỷ đồng/m2

Trong khi đó, trên khu vực phố cổ Hà Nội – nơi được xem là "đất kim cương" một số căn nhà phố đang được môi giới chào bán với mức giá lên đến gần 3 tỷ đồng/m2. Theo đó, một căn nhà 10 tầng trên phố Bảo Khánh (cạnh Hồ Gươm) diện tích 132m2 đang được rao bán lên tới 380 tỷ đồng, tương đương gần 2,88 tỷ đồng mỗi mét. Theo người chào bán, căn nhà này có vị trí đắc địa, đang được khai thác kinh doanh, làm khách sạn...