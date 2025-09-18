Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không phải phố cổ, những tuyến đường ở Hà Nội có giá nhà phố rao bán vượt 1 tỷ đồng/m2

18-09-2025 - 08:40 AM | Bất động sản

Không chỉ trên khu phố cổ, giá rao bán nhà phố tại nhiều tuyến đường lớn ở Hà Nội cũng đã vượt mốc 1 tỷ đồng/m2 như: Xã Đàn, Chùa Bộc, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng…

Không phải phố cổ, những tuyến đường ở Hà Nội có giá nhà phố rao bán vượt 1 tỷ đồng/m2- Ảnh 1.

Cách Hồ Gươm từ 4-6km, nhưng nhiều tuyến phố ở Hà Nội thời gian gần đây sau khi giá nhà đất biến động mạnh thì phân khúc nhà phố được chào bán vượt 1 tỷ đồng/m2 - mức giá vốn chỉ xuất hiện ở khu vực phố cổ. Có thể kể đến như: Xã Đàn, Chùa Bộc, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng…

Không phải phố cổ, những tuyến đường ở Hà Nội có giá nhà phố rao bán vượt 1 tỷ đồng/m2- Ảnh 2.

Theo khảo sát, tại phố Xã Đàn - cách khu phố cổ khoảng 4km, một căn nhà có diện tích 150m2 đang được rao bán với giá 170 tỷ đồng, tương đương 1,13 tỷ đồng/m2; hay một căn nhà khác diện tích 60m2 rao bán với giá 63 tỷ đồng, tương đương 1,05 tỷ đồng/m2. Trong khi đó, 1 năm trước giá bán cao nhất những căn nhà trên tuyến phố này từ khoảng 700-800 triệu đồng/m2.

Không phải phố cổ, những tuyến đường ở Hà Nội có giá nhà phố rao bán vượt 1 tỷ đồng/m2- Ảnh 3.

Tại phố Chùa Bộc hiện cũng ghi nhận nhiều căn nhà phố được chào bán ở mức từ 950 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/m2. Hơn 1 năm trước, các căn nhà tại đây chủ yếu ở ngưỡng 720-810 triệu đồng/m2. Đơn cử, một căn diện tích 89m2 trên tuyến phố này đang được rao bán 106 tỷ đồng, tương đương 1,19 tỷ đồng/m2.

Không phải phố cổ, những tuyến đường ở Hà Nội có giá nhà phố rao bán vượt 1 tỷ đồng/m2- Ảnh 4.

Phố Chùa Bộc được mệnh danh là "phố thời trang" và có giá cho thuê mặt bằng luôn ở mức cao. Tại đây tập trung dày đặc của các cửa hàng kinh doanh quần áo, túi xách, giầy dép và phụ kiện - trở thành một "thiên đường mua sắm" cho giới trẻ Hà Nội.

Không phải phố cổ, những tuyến đường ở Hà Nội có giá nhà phố rao bán vượt 1 tỷ đồng/m2- Ảnh 5.

Cùng trục với phố Chùa Bộc là phố Thái Hà. Tại tuyến phố này, căn nhà mặt phố có diện tích 26m2, 5 tầng cũng đang được chào bán với mức giá 24,5 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ đồng/m2. Một căn nhà khác tại đây 6 tầng, 70m2 đang rao bán với giá 72 tỷ đồng, tương đương 1,03 tỷ đồng/m2.

Không phải phố cổ, những tuyến đường ở Hà Nội có giá nhà phố rao bán vượt 1 tỷ đồng/m2- Ảnh 6.

Các căn nhà mặt phố Thái Hà tập trung nhiều cửa hàng công nghệ - là thiên đường của tín đồ công nghệ.

Không phải phố cổ, những tuyến đường ở Hà Nội có giá nhà phố rao bán vượt 1 tỷ đồng/m2- Ảnh 7.

Hay trên phố Huỳnh Thúc Kháng (cách Hồ Gươm khoảng 6km), một căn nhà có diện tích 85m2 được rao bán với giá 115 tỷ đồng, tương đương 1,35 tỷ đồng/m2. Một căn nhà 9 tầng có diện tích 105m2, mặt tiền 18 mét trên tuyến phố này cũng được rao bán với giá 105 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ đồng/m2.

Không phải phố cổ, những tuyến đường ở Hà Nội có giá nhà phố rao bán vượt 1 tỷ đồng/m2- Ảnh 8.

Tại phố Láng Hạ, một căn nhà mặt phố 12 tầng có diện tích 242m2 được chào bán với 259,9 tỷ đồng, tương đương 1,07 tỷ đồng/m2. Đây là mức giá chưa từng xuất hiện tại khu phố này.

Không phải phố cổ, những tuyến đường ở Hà Nội có giá nhà phố rao bán vượt 1 tỷ đồng/m2- Ảnh 9.

Trong khi đó, trên khu vực phố cổ Hà Nội – nơi được xem là "đất kim cương" một số căn nhà phố đang được môi giới chào bán với mức giá lên đến gần 3 tỷ đồng/m2. Theo đó, một căn nhà 10 tầng trên phố Bảo Khánh (cạnh Hồ Gươm) diện tích 132m2 đang được rao bán lên tới 380 tỷ đồng, tương đương gần 2,88 tỷ đồng mỗi mét. Theo người chào bán, căn nhà này có vị trí đắc địa, đang được khai thác kinh doanh, làm khách sạn...

Không phải phố cổ, những tuyến đường ở Hà Nội có giá nhà phố rao bán vượt 1 tỷ đồng/m2- Ảnh 10.

Việc xuất hiện nhiều tuyến phố mới ở Hà Nội có giá bán nhà phố vượt 1 tỷ đồng/m2, thậm chí có nơi rao bán gần 3 tỷ đồng/m2 khiến giới đầu tư lẫn người dân Thủ đô không khỏi "choáng váng". Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là mức giá kỳ vọng của người bán còn thị trường có chấp nhận mức giá đó hay không lại là chuyện khác...


Theo Ninh Phan

Tiền Phong

