Không phải thịt bò hay cá hồi, đây mới là loại thịt bình dân được ví như “thịt trường thọ”: Bổ máu, bổ xương, chợ Việt bán đầy

Loại thịt bình dân có mặt ở chợ Việt

Vịt là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của người Việt, từ vịt luộc, cháo vịt đến các món bún, miến, gỏi vịt. Tuy nhiên, so với thịt gà, thịt vịt thường ít được nhắc đến khi nói về nguồn protein trong chế độ ăn lành mạnh.

Điểm đáng chú ý là thịt gia cầm nói chung là một nguồn cung cấp protein và selen. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), các loại thịt và gia cầm là những nguồn thực phẩm giàu selen. Khoáng chất này tham gia vào hoạt động của nhiều selenoprotein, có vai trò trong chuyển hóa hormone tuyến giáp, tổng hợp DNA và bảo vệ tế bào trước tổn thương oxy hóa. Thịt vịt cũng thuộc nhóm thực phẩm có nguồn gốc động vật cung cấp vitamin B12. NIH cho biết vitamin B12 cần thiết cho quá trình hình thành tế bào hồng cầu, tổng hợp DNA và duy trì chức năng của hệ thần kinh trung ương. Đây chính là cơ sở để giải thích vì sao thịt vịt có thể trở thành một phần của chế độ ăn đa dạng, thay vì chỉ được xem là món ăn “đổi vị” trong những dịp đặc biệt.

Rất giàu dinh dưỡng

Khi nói về thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhiều người thường nghĩ đến cá hồi, thịt bò hay các loại hạt đắt tiền. Tuy nhiên, một chế độ ăn cân bằng không nhất thiết phải dựa vào những thực phẩm có giá cao. Thịt vịt có thể bổ sung protein chất lượng cao và một số vitamin, khoáng chất cần thiết. Trong đó, vitamin B12 đặc biệt đáng chú ý đối với người trưởng thành và người lớn tuổi, bởi cơ thể cần vitamin này cho hoạt động bình thường của tế bào thần kinh và quá trình tạo máu.

Selen cũng là một điểm cộng về mặt dinh dưỡng. NIH cho biết thịt, gia cầm và hải sản là những nhóm thực phẩm giàu selen; khoáng chất này tham gia vào hệ thống enzyme có chức năng chống oxy hóa và hỗ trợ hoạt động miễn dịch.

Thịt vịt có một đặc điểm mà người ăn cần lưu ý: phần da và lớp mỡ đi kèm có thể làm tăng đáng kể lượng chất béo trong khẩu phần. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị khi ăn gia cầm nên ưu tiên phần thịt nạc, loại bỏ da và phần mỡ nhìn thấy được. Tổ chức này cũng khuyến nghị lựa chọn các phương pháp chế biến như luộc, nướng, quay hoặc nấu chậm thay vì những cách làm tăng thêm chất béo.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những món vịt được chế biến cùng nhiều dầu, nước sốt hoặc gia vị mặn. Theo hướng dẫn dinh dưỡng cập nhật năm 2026 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, một chế độ ăn có lợi cho tim mạch nên ưu tiên nguồn protein lành mạnh, thực phẩm ít qua chế biến, nhiều rau quả và ngũ cốc nguyên hạt; đồng thời thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa. Vì vậy, một đĩa vịt luộc bỏ bớt da, ăn cùng rau và thực phẩm giàu chất xơ sẽ rất khác về mặt dinh dưỡng so với một món vịt chiên nhiều dầu hoặc ăn chủ yếu phần da, mỡ.

Điểm thú vị của thịt vịt nằm ở chỗ đây là thực phẩm bình dân nhưng có thể cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng. Một chế độ ăn hướng tới khỏe mạnh khi về già nên đa dạng nguồn protein, kết hợp thịt gia cầm với cá, trứng, đậu, các loại hạt, rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cũng nhấn mạnh rằng chất lượng của toàn bộ chế độ ăn uống quan trọng hơn việc tập trung vào một loại thực phẩm riêng lẻ. Thịt vịt là 1 trong những nguồn thực phẩm quen thuộc, có giá trị dinh dưỡng, hoàn toàn có thể nằm trong một chế độ ăn lành mạnh nếu chọn phần thịt phù hợp và chế biến hợp lý.

Những ai không nên ăn thịt vịt

Thịt vịt bổ dưỡng nhưng không phải lựa chọn tốt với 1 số đối tượng có bệnh lý. Cụ thể, người mắc bệnh gút không nên ăn do loại thịt này chứa lượng purin cao, có thể làm tăng mức axit uric. Thịt vịt có tính hàn nên người có thể trạng hàn, hệ tiêu hoá kém, người đang bị ho hoặc cảm lạnh cũng cần tránh ăn.

Tổng hợp