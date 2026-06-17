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Không tiếc chi hàng chục triệu đồng, chủ xe Việt đua nhau sắm món đồ bắt buộc phải có trước ngày 1/7

| | Thị trường

Thị trường ghế an toàn cho trẻ em trên ôtô tại Việt Nam đang sôi động trở lại khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh trước thời điểm quy định mới về an toàn giao thông bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7.

Không tiếc chi hàng chục triệu đồng, chủ xe Việt đua nhau sắm món đồ bắt buộc trước ngày 1/7 - Ảnh 1.

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông, từ ngày 1/7, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 135 cm khi ngồi trên ôtô bắt buộc phải ngồi ở hàng ghế sau và sử dụng thiết bị hỗ trợ an toàn phù hợp. Người điều khiển phương tiện vi phạm có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Chỉ còn chưa đầy hai tuần trước khi quy định có hiệu lực, cụm từ "ghế trẻ em" liên tục xuất hiện trên các hội nhóm ôtô và mạng xã hội. Tại nhiều cửa hàng mẹ và bé, khu vực trưng bày xe đẩy và nôi trẻ em đã được thu hẹp để nhường chỗ cho các sản phẩm ghế an toàn và đệm nâng.

Phân khúc phổ thông với mức giá từ 2-4 triệu đồng ghi nhận lượng khách tăng đáng kể. Các thương hiệu như Jovikid, Reebaby, Chilux, Animo hay Joie được bày bán rộng rãi. Trên các sàn thương mại điện tử, nhiều mẫu ghế giá khoảng 1,5-2 triệu đồng cũng có lượng đơn hàng tăng mạnh.

Không tiếc chi hàng chục triệu đồng, chủ xe Việt đua nhau sắm món đồ bắt buộc trước ngày 1/7 - Ảnh 2.

Không chỉ sản phẩm bình dân, phân khúc cao cấp từ 5 triệu đồng trở lên cũng chứng kiến nhu cầu đi lên. Những thương hiệu quốc tế như Nuna, Maxi-Cosi hay Cybex tiếp tục thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Việt Nam.

Đáng chú ý, các mẫu ghế có giá trên 10 triệu đồng vẫn được nhiều gia đình lựa chọn. Xu hướng này cho thấy yếu tố an toàn đang được phụ huynh ưu tiên hơn so với giá thành, đặc biệt với những sản phẩm liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ trẻ khi di chuyển bằng ôtô.

Không tiếc chi hàng chục triệu đồng, chủ xe Việt đua nhau sắm món đồ bắt buộc trước ngày 1/7 - Ảnh 3.
Không tiếc chi hàng chục triệu đồng, chủ xe Việt đua nhau sắm món đồ bắt buộc trước ngày 1/7 - Ảnh 4.
Không tiếc chi hàng chục triệu đồng, chủ xe Việt đua nhau sắm món đồ bắt buộc trước ngày 1/7 - Ảnh 5.

Thị trường hiện có nhiều dòng sản phẩm khác nhau như ghế sơ sinh, ghế tiêu chuẩn, ghế xoay 360 độ và đệm nâng (booster seat). Trong đó, đệm nâng được đánh giá là nhóm sản phẩm có sức mua tốt nhờ chi phí thấp, thiết kế đơn giản và phù hợp với trẻ lớn hơn.

Các mẫu booster thường dành cho trẻ từ 3-12 tuổi, được trang bị những tính năng cơ bản như tựa lưng và hệ thống cố định Isofix, nhưng không có cơ chế xoay 360 độ hay hệ thống bảo vệ va chạm bên hông phức tạp. Nhờ đó, giá bán dễ tiếp cận hơn với nhiều gia đình.

Bên cạnh đó, ghế xoay 360 độ tiếp tục là lựa chọn được nhiều phụ huynh quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ đưa trẻ ra vào xe thuận tiện hơn. Tuy nhiên, loại ghế này thường có kích thước lớn hơn do được bổ sung phần đế xoay riêng.

Với những mẫu xe có hàng ghế thứ hai không quá rộng hoặc cần lắp đặt nhiều ghế trẻ em cùng lúc, các dòng ghế tiêu chuẩn và booster được xem là giải pháp phù hợp hơn nhờ thiết kế gọn gàng và tối ưu không gian.

Từ 1/7, điện thoại bán tại Việt Nam bắt buộc phải đảm bảo điều này

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

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