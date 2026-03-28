Từ 1/7, điện thoại bán tại Việt Nam bắt buộc phải đảm bảo điều này

Theo Thông tư 19 năm 2024 về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến mức hấp thụ riêng (SAR) đối với thiết bị vô tuyến cầm tay và đeo trên cơ thể người. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/2/2025, áp dụng trong hoạt động thử nghiệm, chứng nhận và công bố hợp quy. Điện thoại di động mặt đất sẽ phải tuân thủ quy chuẩn về SAR trước khi lưu thông từ ngày 1/7, còn các thiết bị khác như laptop và tablet sẽ áp dụng từ 1/7/2027.

Do đó, smartphone bắt buộc phải đạt chuẩn SAR mới được phép bán ra.

SAR là gì? Trong giới công nghệ, SAR (Specific Absorption Rate) là một chỉ số quen thuộc dùng để đo lường lượng năng lượng sóng vô tuyến mà cơ thể con người hấp thụ khi tiếp xúc gần với các thiết bị phát sóng. Để đưa ra những đánh giá chính xác nhất, các chuyên gia trong phòng thí nghiệm sẽ tiến hành đo đạc tại những vị trí nhạy cảm thường xuyên tiếp xúc với điện thoại như vùng đầu, thân mình và tay chân.

Tại Việt Nam, hệ thống quy chuẩn mới không áp đặt một giới hạn chung cho toàn bộ cơ thể mà được chia nhỏ cực kỳ chi tiết. Cụ thể, mức giới hạn SAR tối đa được phép là 2 W/kg đối với vùng đầu và thân, tính trung bình trên 10 gram mô. Đối với các chi như tay và chân, con số này được nới lỏng hơn ở mức 4 W/kg. Phạm vi đo kiểm cũng bao phủ một dải tần số rất rộng từ 30 MHz đến 6 GHz, đảm bảo quét sạch mọi công nghệ kết nối vô tuyến phổ biến nhất hiện nay.

Việc đưa thiết bị vào đo kiểm SAR không phải là một quá trình đơn giản mà đòi hỏi hệ thống kỹ thuật cực kỳ phức tạp cùng thời gian thử nghiệm kéo dài. Hiện tại, Việt Nam đã có năm phòng thí nghiệm đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đo SAR theo chuẩn mới, được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại như hệ thống robot, cảm biến trường điện từ và ma trận cảm biến.

Để hỗ trợ tối đa cho các ông lớn công nghệ như Apple, Samsung cùng mạng lưới nhà phân phối, cơ quan quản lý đang tích cực tối ưu hóa quy trình nhằm giảm thiểu số lần thử nghiệm nhưng vẫn giữ nguyên độ tin cậy của kết quả. Thậm chí, việc công nhận kết quả từ các phòng thí nghiệm quốc tế cũng đang được xem xét để tránh tình trạng quá tải ở trong nước. Thực tế, việc kiểm soát an toàn bức xạ đã trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu, với 9 trên 10 quốc gia trong khu vực ASEAN đã áp dụng. Quy chuẩn mới của Việt Nam được đánh giá là sự hài hòa hoàn hảo với thông lệ quốc tế, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người dùng mỗi khi áp chiếc điện thoại lên tai.

Khoảng thời gian chuyển tiếp này được cơ quan quản lý tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo không gian cho các nhà sản xuất và phân phối kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo nguồn cung hàng hóa không bị gián đoạn.