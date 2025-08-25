Không trả được nợ đúng hẹn, hàng nghìn người lập tức bị khoá điện thoại Iphone

Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô trên cả nước. Bước đầu cơ quan Công an xác định, từ tháng 08/2024 đến tháng 8/2025, các đối tượng đã cho gần 2.600 người trên cả nước vay với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9.6 tỷ đồng…

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên toàn quốc với hình thức sử dụng iCloud của người dùng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone để cho vay. Tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu người vay phải đăng nhập tài khoản mật khẩu iCloud do các đối tượng cung cấp vào điện thoại iPhone của mình, đồng thời cung cấp thông tin, hình ảnh thẻ căn cước, giấy tờ cá nhân cho các đối tượng.

Tùy theo đời máy điện thoại Iphone mà các đối tượng cho các gói vay phù hợp từ 2 triệu đồng đến 13 triệu đồng, góp từ 100 ngàn đồng/ngày đến 430 ngàn đồng/ngày; thời gian góp từ 28 đến 41 ngày, tương ứng lãi suất từ 235%/năm đến 608%/năm, cao gấp 11,7 đến 30,4 lần mức lãi cao nhất theo quy định. Trường hợp người vay không trả tiền theo đúng hẹn, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud dẫn tới điện thoại iPhone của người vay sẽ không còn giá trị sử dụng nữa.

Sau thời gian thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định các đối tượng hoạt động tại nhiều địa bàn trên toàn quốc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 16/8, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập Chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh mạng để tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Quá trình đấu tranh chuyên án, đến ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng phân công 02 tổ công tác tiến hành đồng loạt khám xét 02 địa điểm tại thành phố Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng lên làm việc, gồm: Trần Đức Anh (SN 1996) và Trần Đức Nhân (SN 2001), cùng trú phường Ba Đình; Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), trú phường Hồng Hà; Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008), trú phường Đống Đa và Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), trú phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội; Hoàng Anh Tuấn (SN 1998), trú xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai và Tạ Diên Thuận (SN 2006), trú xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ. Tang vật thu giữ gồm: 02 điện thoại Iphone, 01 máy tính xách tay Macbook Pro, 06 bộ máy tính để bàn, 02 máy tích xách tay, 50 điện thoại di động các loại.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đáng chú ý, trong số các đối tượng thì Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân trực tiếp tiến hành quản lý, điều hành hoạt động cho vay, giải ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 08/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã cho 2.598 người trên cả nước vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền cho vay gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng; riêng tại thành phố Đà Nẵng, các đối tượng đã cho 111 người vay với 294 lượt vay, tổng số tiền cho vay hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 303 triệu đồng.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định của pháp luật.



