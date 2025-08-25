Cô gái sinh năm 2007 yêu cầu chuyển 350 triệu đồng vào tài khoản của chính mình, gia đình không làm theo mà báo công an

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chỉ sau gần 40 phút kể từ khi tiếp nhận trình báo của gia đình, Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời giải cứu an toàn một cô gái 18 tuổi bị các đối tượng lừa đảo sử dụng chiêu trò “bắt cóc online”.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 16h ngày 24/8, em Dương Thùy L. (sinh năm 2007, trú tại thành phố Việt Trì) nhận được cuộc gọi qua Zalo từ một đối tượng giả danh công an. Đối tượng dọa nạn nhân có liên quan đến vụ án ma túy và rửa tiền, yêu cầu L. tuyệt đối giữ bí mật, làm theo chỉ dẫn nếu không sẽ bị bắt giam.

Sau đó, đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của L., đồng thời yêu cầu em đi taxi đến một nhà nghỉ cách xa gia đình, không được liên hệ người thân. Tại đây, chúng ép L. cởi quần áo, la hét giả vờ bị bắt cóc để quay clip, rồi dùng hình ảnh nhạy cảm này gửi cho gia đình nhằm uy hiếp, yêu cầu chuyển 350 triệu đồng vào tài khoản mang tên L. mà nhóm đối tượng đã chiếm đoạt từ trước.

Ngay khi nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Lâm Văn Vinh – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, các lực lượng nghiệp vụ đã triển khai biện pháp truy tìm. Sau gần 40 phút, lực lượng công an đã kịp thời xác định địa điểm, giải cứu thành công nạn nhân và đưa trở về an toàn, không để xảy ra thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc trên Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo tới người dân:

- Cơ quan chức năng không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc các tài khoản mạng xã hội.

- Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, Zalo, Facebook… cho người lạ.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh mắc bẫy các đối tượng xấu.

- Khi xảy ra các tình huống tương tự, cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ

Linh San

