Rút sổ tiết kiệm 500 triệu đồng để mua vàng khi giá 85 triệu/lượng, người đàn ông thừa nhận: "Tôi đu đỉnh thành công nhưng luôn sống trong bất an"

Dưới đây là chia sẻ của anh P.T.G (31 tuổi):

Tôi năm nay 31 tuổi, chưa lập gia đình. Sau 6 năm đi làm, tôi để dành được 500 triệu đồng. Khoảng tháng 10 năm 2024, thay vì tiếp tục gửi tiết kiệm, đã tôi quyết định rút toàn bộ để mua vàng vào thời điểm giá vàng nhẫn ở mức 85 triệu đồng/lượng.

Thời điểm đó, nhiều người xung quanh can ngăn. Họ cho rằng tôi đã “đu đỉnh”, lo vàng có thể tăng nhanh nhưng cũng dễ "sập", nên đợi thêm một thời gian để giá giảm rồi mua. Tuy nhiên, tôi lại có góc nhìn khác. Tôi cho rằng vàng là kênh tích trữ lâu dài, an toàn có khả năng chống trượt giá và đem lại lợi nhuận cao hơn so với việc để tiền trong ngân hàng.

Sau gần một năm, thực tế chứng minh rằng quyết định của tôi không sai. Giá vàng hiện đã lên đến 121 triệu đồng/lượng. Với 6,2 lượng mua vào, số lãi tôi thu được đã gần 220 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với gửi tiết kiệm. Đây là khoản lợi nhuận mà bản thân tôi trước đây chưa từng nghĩ sẽ có được trong thời gian ngắn như vậy. Trong khi đó, nếu vẫn để 500 triệu đồng trong ngân hàng, số tiền tôi nhận được sau một năm chỉ là hơn 30 triệu đồng tiền lãi.

Tuy vậy, “đu đỉnh thành công” cũng đi kèm với một vấn đề khác: đó là việc cất giữ vàng. Tôi hiện đang ở một căn chung cư mini thuê chung với hai người bạn. 12 chiếc nhẫn vàng 5 chỉ được tôi cho vào một chiếc hộp nhỏ, giấu kỹ ở góc tủ quần áo. Tôi luôn cẩn thận khóa cửa, nhưng cảm giác bất an vẫn tồn tại. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng rằng một ngày nào đó tỉnh dậy sẽ thấy tên trộm đã lấy đi tất cả vàng.

Vài ngày trước, tôi vô tình vứt bao bì từ cửa hàng vàng vào thùng rác, bạn cùng phòng đã trông thấy và hỏi tôi đã mua vàng hay sao. Tôi lúng túng không biết trả lời thế nào. Tôi cảm thấy việc giữ nhiều vàng khi còn chưa có nhà riêng thật bất tiện, nhưng lại không biết nên làm gì khác.

Trước khi quyết định mua vàng nhẫn, tôi cũng từng tìm hiểu về các kênh đầu tư vàng “phi vật lý” như thông qua thị trường phái sinh hoặc các quỹ ETF. Đây là những hình thức phổ biến tại nước ngoài, vừa giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ biến động giá vàng, vừa không phải lo bảo quản. Tuy nhiên, ở Việt Nam, những kênh này chưa thực sự phổ biến. Tôi lại không có nhiều kiến thức về tài chính, nên không đủ tự tin để mạo hiểm. Vì vậy, phương án mua vàng vật chất vẫn là lựa chọn duy nhất mà tôi thấy khả thi.

Nhìn lại, tôi nhận thấy nắm giữ vàng đúng là mang lại cảm giác “an toàn” khi có thể tự tay cất giữ tài sản, nhưng chính điều đó cũng dẫn đến bất tiện và lo lắng trong việc bảo quản, nhất là khi điều kiện sống chưa thật sự ổn định. Tôi đang phân vân liệu có nên chốt lời ở thời điểm này để gửi lại vào ngân hàng, vừa giữ được lợi nhuận, vừa yên tâm về tính an toàn.

Ở góc độ cá nhân, tôi vẫn tin vàng là kênh đầu tư dài hạn hấp dẫn. Tuy nhiên, với những người có hoàn cảnh giống tôi – chưa có chỗ ở riêng, phải thuê trọ – thì nắm giữ số lượng vàng lớn cũng đi kèm rủi ro về bảo quản. Đây là bài học thực tế mà tôi đang trải qua, khi lợi nhuận cao lại song hành cùng sự bất an thường trực.