Tích lũy 200 triệu đồng sau nhiều năm đi làm, có nên dồn hết vào vàng lúc này?

Sáng nay 25/8, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn tiếp tục tăng vọt, xác lập đỉnh lịch sử mới. Hiện Bảo Tín Minh Châu niêm yết 119 – 122 triệu đồng/lượng, PNJ 118,8 – 121,8 triệu đồng/lượng, SJC 118,8 – 121,3 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI giữ mức 111 – 112 triệu đồng/lượng. Với số vốn 200 triệu đồng, người mua hiện chỉ có thể sở hữu khoảng 1,6 – 1,7 lượng vàng nhẫn, con số khá khiêm tốn nếu đặt trong kỳ vọng tích sản dài hạn.

Thực tế, vàng là kênh đầu tư được nhiều người ưa chuộng bởi đây là loại tài sản có khả năng giữ giá trị bền vững theo thời gian. Trong bối cảnh lạm phát, bất ổn kinh tế và biến động địa chính trị, vàng vẫn được coi là "kho dự trữ an toàn".

Ở Việt Nam, việc mua vàng còn xuất phát từ thói quen truyền thống: coi vàng là của để dành, vừa có giá trị tài chính, vừa mang yếu tố tâm lý an toàn cho người sở hữu. Không ít gia đình vẫn quan niệm vàng chính là "của để dành chắc chắn nhất" trong mọi giai đoạn.

Nhiều chuyên gia cũng dự báo, nếu xu hướng toàn cầu còn nhiều bất ổn, vàng trong nước có thể tăng lên ngưỡng 130 triệu đồng/lượng. Đây là lý do một bộ phận nhà đầu tư vẫn chấp nhận mua vào ở vùng giá cao hiện nay, bởi họ tin rằng vàng có khả năng tiếp tục đi lên trong dài hạn.

Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận thực tế là chênh lệch mua – bán đang ở mức 2 – 3 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa với việc người mua có thể mất ngay 3 – 5% nếu bán ra sớm.

Với khoản tiền 200 triệu đồng, việc dồn toàn bộ vào vàng sẽ khiến danh mục thiếu tính linh hoạt. Trong trường hợp cần tiền gấp, nhà đầu tư buộc phải bán vàng ngay cả khi giá điều chỉnh, dễ dẫn tới áp lực tâm lý và rủi ro tài chính. Do đó, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên phân bổ hợp lý, chẳng hạn dùng 50 – 60% để mua vàng tích sản, phần còn lại gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn nhằm duy trì thanh khoản.

Một lựa chọn khác là chia nhỏ khoản tiền và áp dụng hình thức tích lũy vàng định kỳ. Thay vì mua hết một lần, mỗi tháng mua thêm 1 – 2 chỉ vàng, vừa tạo thói quen tích sản, vừa bình quân giá vốn, giảm thiểu rủi ro "mua đỉnh". Kết hợp với gửi tiết kiệm, nhà đầu tư vẫn có dòng tiền ổn định mà vẫn gia tăng được khối lượng vàng theo thời gian.

Cuối cùng, quyết định mua vàng hay không phụ thuộc nhiều vào "khẩu vị" rủi ro của từng người. Với những ai coi trọng sự an toàn, vàng vẫn là lựa chọn đáng tin cậy trong dài hạn. Nhưng với người trẻ mong muốn sinh lời nhanh, thích mạo hiểm, thì việc dồn toàn bộ vốn vào vàng có thể không phải chiến lược tối ưu. Khoản tiết kiệm 200 triệu đồng sau nhiều năm làm việc là thành quả lớn, và việc phân bổ thông minh giữa vàng, tiết kiệm và các kênh khác sẽ giúp đảm bảo vừa bảo toàn giá trị, vừa duy trì sự linh hoạt tài chính trong tương lai.