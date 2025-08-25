Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty SJC chính thức tăng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết ở mức 125,9 - 126,9 triệu đồng/lượng.

Cùng mức tăng, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này cũng được điều chỉnh ở mức 118,8 - 121,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại Công ty SJC sáng nay.

--

Tại thời điểm khảo sát, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn chưa có sự điều chỉnh đối với vàng nhẫn và vàng SJC.

Hiện, giá vàng miếng tại PNJ, DOJI, Công ty SJC và Bảo Tín Minh Châu tiếp tục neo ở mức đỉnh lịch sử, 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong đó, Công ty VBĐQ Mi Hồng (TP.HCM) giữ giá vàng miếng ở 126 - 126,6 triệu đồng/lượng, đồng thời là doanh nghiệp niêm yết giá mua vào cao nhất trong số các đơn vị được khảo sát.

Đối với vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu vẫn niêm yết tại mốc 118,7 – 121,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). PNJ hiện giữ giá vàng nhẫn ở mức 118,5 - 121,5 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC công bố 118,5 - 121 triệu đồng/lượng. DOJI giữ giá ở mức 111 - 112 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn hiện ở mức 119,5 - 121 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm khảo sát sáng 25/8, giá vàng giao ngay ở mức 3.363 USD/ounce, giảm gần 8 USD so với chốt phiên liền kề.

Trước đó, kim loại quý đã tăng 1% trong tuần và duy trì đà tăng cho đến cuối tuần, khép lại ở mức 3.370 USD/ounce, vùng giá cao nhất trong nhiều tháng. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York cũng neo ở 3.376 USD/ounce.

Diễn biến tăng mạnh của vàng được thúc đẩy bởi bài phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Những ngôn từ thận trọng của ông Powell đã trấn an giới đầu tư về triển vọng chính sách tiền tệ, đồng thời phát đi tín hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất có thể bắt đầu ngay từ tháng tới.

Phản ứng thị trường xuất hiện tức thì: đồng USD suy yếu mạnh, chỉ số DXY giảm 0,9% xuống 97,73 điểm, qua đó hỗ trợ vàng đi lên khi đồng bạc xanh mất giá. Cùng với đó, phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng bãi nhiệm Thống đốc Fed Lisa Cook nếu bà không từ chức càng làm gia tăng lo ngại về sự độc lập của chính sách tiền tệ, thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như tài sản an toàn.

Triển vọng ngắn hạn của kim loại quý tiếp tục nhận được nhiều dự báo tích cực. Trong số 13 chuyên gia phân tích được Kitco News khảo sát, không có ý kiến nào cho rằng vàng sẽ giảm giá; 62% cho rằng giá sẽ tiếp tục tăng, còn lại giữ quan điểm trung lập. Khảo sát trực tuyến với nhà đầu tư cá nhân cũng ghi nhận 59% kỳ vọng vàng tăng, 18% dự báo giảm và 23% cho rằng giá sẽ đi ngang trong tuần này.

