Hôm nay: Giá vàng thế giới lao dốc, giá vàng trong nước tiếp tục neo đỉnh lịch sử

Giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong nước sáng nay tiếp tục đi lên, tăng trung bình từ 200.000 – 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn hiện niêm yết ở mức 117,7 – 120,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 117,5 – 120,5 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC đưa ra mức giá 117,5 – 120 triệu đồng/lượng. DOJI hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 109,9 – 110,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp này không có sự điều chỉnh so với chốt phiên giao dịch hôm qua, cùng giữ ở mức mức 124,4 – 125,4 triệu đồng/lượng. Đây vẫn là mức giá kỷ lục của vàng miếng tính đến thời điểm hiện tại.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện đứng quanh ngưỡng 3.328 USD/ounce, giảm gần 9 USD so với liền kề phiên giao dịch hôm qua.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn giá vàng khó có động lực để bứt phá, nhiều khả năng tiếp tục dao động đi ngang. Một số dự báo cho rằng, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm như kỳ vọng của thị trường, giá vàng có thể bật tăng để thử thách ngưỡng 3.400 USD/ounce. Ngược lại, nếu chính sách tiền tệ không thay đổi, kim loại quý này hoàn toàn có thể rơi về vùng 3.300 USD/ounce.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và địa chính trị nhiều bất ổn, vàng vẫn giữ vai trò kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, xu hướng sắp tới phụ thuộc lớn vào bài phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole – sự kiện thường niên được xem như “la bàn” chính sách tiền tệ toàn cầu.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy niềm tin vào khả năng FED hạ lãi suất tháng 9 đã giảm đáng kể. Nếu một tuần trước, xác suất gần như chắc chắn thì nay chỉ còn khoảng 75%. Biên bản họp tháng 7 cũng cho thấy chỉ có hai thành viên ủng hộ việc cắt giảm, khiến thị trường thêm phần thận trọng.

Áp lực này thể hiện rõ trên thị trường vàng: trong 9 phiên gần nhất, có tới 6 phiên giá đóng cửa trong sắc đỏ. Chỉ trong 10 ngày, hợp đồng tương lai vàng đã bốc hơi hơn 100 USD, hiện dao động quanh mức 3.384,5 USD/ounce. Trên thị trường giao ngay, giá vàng quốc tế cũng lùi nhẹ, quanh ngưỡng 3.330 USD/ounce.

Dù vậy, tính từ đỉnh lịch sử ngày 22/4 đến nay, vàng mới chỉ điều chỉnh khoảng 3,9%. Suốt hơn 80 ngày qua, giá vẫn duy trì trên mốc 3.300 USD/ounce – vùng hỗ trợ then chốt cho thấy sức bền đáng kể, bất chấp áp lực từ đồng USD mạnh lên và triển vọng lãi suất.

Các chuyên gia nhận định, triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn tích cực. “Có kỳ vọng ngày càng tăng rằng Chủ tịch FED sẽ phát tín hiệu rõ ràng về việc chuyển hướng chính sách vào thứ Sáu, nhưng liệu vàng có thể vượt dứt khoát ngưỡng kháng cự 3.400 USD/ounce hay không thì vẫn chưa chắc chắn”, ông Fawad Razaqzada – chuyên gia phân tích tại City Index và FOREX.com cho biết.

Ở chiều dài hạn, lực mua từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho vàng. Tuy nhiên, những phát biểu mang tính chính trị, chẳng hạn như khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp vào chính sách của FED, có thể làm gia tăng biến động ngắn hạn.