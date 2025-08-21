Chuyên gia dự báo: Giá vàng sắp bước vào giai đoạn tăng giá mới, liên tục xác lập kỷ lục

Thị trường vàng thế giới tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng trong những phiên gần đây, khi giới đầu tư dõi theo hội nghị thường niên Jackson Hole do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tổ chức. Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại Mỹ, hợp đồng vàng giao tháng 12 giảm 12,6 USD, xuống còn 3.375,8 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 9 cũng giảm nhẹ 0,078 USD, còn 37,69 USD/ounce.

Bất chấp sự điều chỉnh ngắn hạn, xu hướng chủ đạo của vàng vẫn được đánh giá tích cực khi kim loại quý duy trì vững trên ngưỡng hỗ trợ 3.300 USD. Giới phân tích cho rằng, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi vàng thiết lập mức đỉnh lịch sử mới trên 3.500 USD/ounce, trong bối cảnh thị trường ngày càng tin tưởng Fed sẽ khởi động chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9.

Theo biên bản cuộc họp tháng 7 vừa công bố, phần lớn quan chức Fed nhận định rủi ro lạm phát vẫn lớn hơn so với nguy cơ suy yếu của thị trường lao động. Một số thành viên lo ngại lạm phát đã vượt mốc 2% quá lâu và tác động kéo dài của hàng rào thuế quan có thể khiến kỳ vọng lạm phát khó kiểm soát.

Trong bối cảnh này, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu được coi là "kim chỉ nam" cho thị trường. Nếu Fed phát đi tín hiệu nới lỏng chính sách sớm hơn, vàng sẽ có thêm lực đẩy. Hiện tại, đồng USD đã suy yếu đáng kể so với giai đoạn đầu năm, còn lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm duy trì quanh 4,3%, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Trong báo cáo cập nhật, bà Nicky Shiels, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Chiến lược Kim loại tại MKS PAMP, đã nâng mạnh dự báo giá vàng cuối năm 2025. Theo bà, vàng sẽ giao dịch trung bình quanh 3.200 USD/ounce trong năm nay, cao hơn 8% so với dự báo ban đầu, và có thể đạt đỉnh 3.600 USD/ounce vào cuối năm.

Bà Shiels cho rằng, "chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới của sự chi phối tài khóa, khi nợ công ở mức kỷ lục, chi phí vay mượn ngày càng cao, tạo áp lực cho các ngân hàng trung ương. Thị trường sẽ quay lại tập trung vào các yếu tố truyền thống như dữ liệu kinh tế vĩ mô và động thái của Fed, thay vì chỉ phản ứng với các tin tức về thương mại."

Ngoài vàng, MKS PAMP cũng tỏ ra lạc quan hơn với các kim loại quý khác. Cụ thể, bạc vẫn được giữ nguyên mục tiêu kiểm định ngưỡng kháng cự 42 USD/ounce trong năm nay, song dự báo giá trung bình đã được nâng lên 38 USD/ounce, tăng 10% so với trước. Trong khi đó, bạch kim được điều chỉnh tăng mạnh với mức dự báo trung bình 1.350 USD/ounce, cao hơn 38% so với đầu năm, và có thể kiểm định mốc 1.600 USD/ounce trong nửa cuối năm nhờ nhu cầu công nghiệp ổn định cùng xu hướng tích trữ chiến lược.

Với triển vọng Fed sớm đảo chiều chính sách, đồng USD suy yếu và những bất ổn địa chính trị gia tăng, vàng tiếp tục được giới chuyên gia đánh giá là kênh trú ẩn hàng đầu. Việc các tổ chức lớn đồng loạt nâng dự báo cho thấy thị trường đang bước vào một chu kỳ tăng giá mới, không chỉ với vàng mà còn với bạc, bạch kim và palađi. Nếu đúng theo kịch bản, ngưỡng 3.600 USD/ounce có thể không còn quá xa trong những tháng cuối năm nay.

