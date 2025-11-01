Khu công nghiệp Việt Nam không còn cạnh tranh bằng giá rẻ

Ảnh minh họa.

Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút trong mắt nhà đầu tư quốc tế với 28,5 tỷ USD vốn FDI đăng ký, tăng 15% so với cùng kỳ, thuộc nhóm các quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu khu vực. Điều này thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, với mục tiêu thu hút các dòng vốn FDI chất lượng cao, các khu công nghiệp Việt Nam đã không còn cạnh tranh bằng giá rẻ.

Thời gian qua, dòng vốn FDI vào Việt Nam - đặc biệt là TP Hồ Chí Minh - không chỉ tăng về lượng mà còn nâng rõ về chất. Nhiều tập đoàn lớn như Qualcomm, NVIDIA, LEGO… đã và đang mở rộng đầu tư, thiết lập chuỗi cung ứng và trung tâm R&D. Điều này giúp tăng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, AI, và đổi mới sáng tạo.

Môi trường đầu tư ổn định, thủ tục pháp lý ngày một minh bạch, cơ chế một cửa trong cải thiện năng lực cạnh tranh... giúp Việt Nam không chỉ thu hút mà còn giữ chân các dòng vốn FDI chiến lược.

"Những vấn đề này trở thành nền tảng của Việt Nam trong việc thu hút FDI giá trị cao và chúng ta nhìn thấy không có sự biến động mạnh trong dòng vốn FDI đầu tư vào sản xuất, mặc dù có những vấn đề về mặt thuế quan, thay đổi các chuỗi sản xuất ở trên thế giới", ông Trương An Dương - Giám đốc điều hành Khối bất động sản Công nghiệp và Nhà ở, Frasers Property Vietnam đánh giá.

Ông Đinh Hoài Nam - Giám đốc Phát triển kinh doanh và Thương mại, SLP Việt Nam nhận định: "Khi con số thuế quan có bức tranh rõ ràng hơn thì dòng vốn từ góc độ của chúng tôi đối với nhà đầu tư nước ngoài đã có sự chuyển dịch, mở rộng đầu tư cũng như đăng ký mới, thể hiện qua việc khách hàng ở Trung Quốc, Singapore, thậm chí là ở châu Âu, họ đã quay trở lại nói chuyện và có cam kết mới trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam".

Để tiếp tục là điểm đến của dòng vốn FDI chất lượng cao, các khu công nghiệp Việt Nam phải gia tăng sức cạnh tranh trong khu vực. Phát triển các khu công nghiệp mới đáp ứng các tiêu chí ESG, tăng đầu tư hạ tầng kết nối và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Thành Chương - Tổng Giám đốc Công ty BĐS Khu công nghiệp Thành Thành Công cho biết: "Với dòng vốn cao cấp thì đòi hỏi sản phẩm chúng ta cung cấp ra thị trường cũng phải đáp ứng từ thể chế đến cơ sở hạ tầng, cũng như cung nguồn lực lao động để đáp ứng cho những nhu cầu mới".

Bà Trần Thị Hải Yến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính thông tin: "Thời gian gần đây, Chính phủ quy hoạch các dự án như các khu kinh tế đặc biệt, các khu thương mại tự do, thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thì đấy là một trong các yếu tố cơ sở hạ tầng mềm cũng như hạ tầng cứng để ngày càng thu hút được các dự án chất lượng cao".

Việt Nam hiện đứng thứ 3 trong ASEAN về thu hút FDI, sau Singapore và Indonesia và vẫn duy trì lợi thế nhờ giá đất, chi phí lao động rẻ hơn... Tuy nhiên, lợi thế này sẽ không kéo dài mãi, thay vào đó các yếu tố phi tài chính như chất lượng hạ tầng logistics, môi trường đầu tư ổn định, sự thông suốt trong thủ tục hành chính sẽ giúp Việt Nam chuyển đổi từ lợi thế chi phí sang xây dựng niềm tin dài hạn với các tập đoàn toàn cầu.