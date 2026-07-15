Khu 'đất vàng' biến tướng thành bãi gửi xe và chợ cóc

Đây là một trong những vị trí đất có diện tích lớn tại trung tâm phường Thanh Xuân. Tuy nhiên, khu đất này thời gian qua phát sinh nhiều diễn biến phức tạp về quản lý sử dụng đất và trật tự xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương. Ghi nhận thực tế, khu vực này bị biến tướng, chuyển đổi mục đích sử dụng sang hoạt động kinh doanh các dịch vụ thương mại như bãi trông giữ xe và khu vực họp chợ cóc tự phát.