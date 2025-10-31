Theo thông tin chính thức, ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Trương Ngọc Ánh (49 tuổi) để điều tra về tội danh nêu trên.

Công an TP HCM đã bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh

Nguồn cơn của vụ án bắt đầu từ đơn tố cáo của chính Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng, nơi bà Trương Ngọc Ánh từng giữ vai trò "linh hồn" - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Từ "bà trùm" màn ảnh...

Trương Ngọc Ánh trong phim "Đồng tiền xương máu"





Trương Ngọc Ánh là một trong những gương mặt "đại thụ" của điện ảnh Việt Nam, nổi tiếng qua hàng loạt vai diễn kinh điển như "Đồng tiền xương máu", "Áo lụa Hà Đông", "Lục Vân Tiên".

Trong thập kỷ qua, bà không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên mà còn chuyển mình mạnh mẽ sang lĩnh vực sản xuất. Với vai trò "bà trùm" đứng sau các dự án điện ảnh lớn như "Hương Ga", "Truy Sát", "Vệ Sĩ Sài Gòn", Trương Ngọc Ánh xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt, quyền lực trong giới showbiz. Bà cũng là người đứng sau dự án phim hoạt hình (chưa ra mắt) "Trưng Vương" với vai trò đạo diễn, ấp ủ tham vọng vươn tầm quốc tế.

Thời gian gần đây, bà cũng xuất hiện với tư cách Chủ tịch một cuộc thi hoa hậu cấp quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

...Đến lãnh đạo của BĐS Đất Rồng

Tuy nhiên, khác với hình ảnh lộng lẫy trên thảm đỏ, một mảng kinh doanh khác của Trương Ngọc Ánh vừa được cơ quan điều tra "gọi tên" liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng.

Pháp nhân trung tâm của vụ án là Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (Dragon Real Property Joint Stock Company, MST: 0305262514), được thành lập từ năm 2007. Theo hồ sơ, Trương Ngọc Ánh là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty này.

Theo đăng ký kinh doanh của Đất Rồng, bà Ánh giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đến năm 2020.

Trong quá trình hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản.

Tâm điểm của cáo buộc là Dự án Indochine tại khu đất "vàng" 112 Nguyễn Thị Minh Khai. Chỉ riêng dự án này, nhà đầu tư ngoại đã rót 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng). Khu đất này có vị trí đắc địa đối diện với Dinh Độc Lập.

Thủ thuật "nâng khống" giá trị, chiếm đoạt chênh lệch

Theo kết quả xác minh ban đầu, các dấu hiệu vi phạm có tính toán tinh vi, lợi dụng sự tin tưởng của nhà đầu tư.

Thứ nhất, nâng khống giá trị mua vào: Theo hợp đồng đầu tư ký kết tháng 01/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu, với giá trị được ghi nhận là 12.917,7 lượng vàng .

Tuy nhiên, cơ quan điều tra phát hiện, ngay từ trước khi ký hợp đồng với nhà đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng một cá nhân khác (N.M.H.) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán khu đất dự án chỉ với giá 7.917,3 lượng vàng .

Đáng nói, dù thực tế bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng đã hạch toán vào sổ sách công ty là đã chi 4.458 lượng vàng. Cơ quan điều tra nhận định, hành vi này có dấu hiệu gian dối, vi phạm thỏa thuận đầu tư, nâng khống giá trị dự án nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch.

Thứ hai, "ém" tiền bồi thường dự án: Một tình tiết quan trọng là vào tháng 12/2007 (trước cả khi ký hợp đồng với ông P.G.M.), UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn.

Nhà nước đã chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 04 hộ dân (những người bán đất cho bà Ánh). Sau đó, các hộ dân này đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H.

Tuy nhiên, bà Ánh chỉ chuyển về Công ty Đất Rồng và nhà đầu tư 3 tỷ đồng . Số tiền còn lại (hơn 10 tỷ đồng) được cho là đã bị bà Ánh sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh còn bị cáo buộc đã lợi dụng quyền hạn, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty và chỉ đạo lập bút toán giả để che giấu hành vi.

Việc Trương Ngọc Ánh bị bắt là đỉnh điểm sau một năm 2024 đầy khó khăn của nữ diễn viên. Trước đó, bà liên tục vướng vào các lùm xùm liên quan đến nợ nần và các vụ kiện tụng về tài chính.

Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.