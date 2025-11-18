Mới đây trên trang fanpage chính thức của mình, khu du lịch Đại Nam công bố chương trình ưu đãi nhằm tri ân thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo đó, từ ngày 20/11-30/11, tất cả các giáo viên đến tham quan khu du lịch này sẽ được tặng vé tắm biển và tặng vé tham quan vườn thú. Để được hưởng ưu đãi này, các thầy cô cần mang theo thẻ giáo viên để khu du lịch xác nhận và tặng vé.

Ảnh: Khu du lịch Đại Nam

Khu du lịch Đại Nam cho biết chương trình này là lời tri ân chân thành đến quý thầy cô. Đồng thời, đơn vị này xin chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui để luôn thành công trong sự nghiệp trồng người, gieo mầm tương lai và đào tạo nên thật nhiều những chủ nhân tương lai của đất nước.

Theo đó, trong năm qua, khu du lịch Đại Nam liên tục có nhiều ưu đãi dành tặng cho khách tham quan. Như hồi tháng 10, địa điểm này công bố chương trình trao tặng học bổng từ 500.000 - 1 triệu đồng cho những đoàn học sinh đến tham quan. Theo đó, hoạt động này nằm trong chương trình khuyến khích học tập “Đại Nam tiếp sức em đến trường năm học 2025-2026” kéo dài từ ngày 3/9/2025 đến 29/4/2026.

Để chào mừng Đại lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, khu du lịch của vợ chồng bà Phương Hằng cũng công bố hàng loạt chương trình khuyến mãi kéo dài 4 ngày (30/8-2/9) như miễn phí vé vào cổng, ưu đãi vé vườn thú mở, ưu đãi vé biển…. Vào dịp lễ 30/4, địa điểm vui chơi này cũng tung loạt chương trình giảm giá hấp dẫn.

Theo đó, khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

﻿Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.

Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.