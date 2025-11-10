Khu vườn 6m2 khiến trăm nghìn người theo dõi vì quá "chữa lành"

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ở một căn hộ nhỏ tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Echo - một bà mẹ trẻ kiêm họa sĩ đã biến ban công rộng chỉ 5,9m² thành một thiên đường mini đầy rau quả và hoa lá. Cô đã thu hút hơn 150 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, ai nấy đều xuýt xoa và ngưỡng mộ trước khu vườn trong mơ của cô.

Trên ban công nhỏ xinh, Echo trồng đủ loại trái cây và rau củ từ chanh, dưa hấu, cà chua, đến việt quất, cà tím… Mỗi mùa, màu sắc và hương vị đều thay đổi, tạo nên một không gian sinh động, gần gũi thiên nhiên ngay giữa thành phố sầm uất. 

Cô chăm chút từng chi tiết cho góc riêng 5,9m² của mình. Từ cây cối đến những chiếc chậu, lưới chống muỗi hay hệ thống nhỏ đều được thiết kế cẩn thận để cân bằng nước và dinh dưỡng cho cây.

Echo bộc bạch: "Nhìn cây cối lớn lên, quả chín từng ngày, cảm giác thành tựu khó có gì sánh bằng. Dù phải bỏ công sức và chi phí nhưng tôi thấy tất cả đều xứng đáng". 

Thực tế, ban công này đã tốn của cô không ít: Lưới chống muỗi, hệ thống thủy canh, quạt thông gió, giữ ấm cho mùa đông. Đó là chưa kể công chăm sóc hàng ngày như tưới, bón phân, cắt tỉa, vệ sinh.

Không chỉ cây ăn quả, Echo còn kết hợp trồng hoa, tạo điểm nhấn màu sắc theo mùa. Sự thay đổi của hoa lá theo thời gian khiến ban công nhỏ trở nên sinh động, dễ chịu và giúp cô thư giãn tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng.

Dù diện tích khiêm tốn, không gian này vẫn tạo ra trải nghiệm "nông trại mini" ngay giữa thành phố, gợi cảm hứng cho những gia đình đô thị muốn sống gần gũi thiên nhiên. 

Hơn nữa, Echo còn chứng minh rằng ban công không chỉ để phơi quần áo hay chứa đồ linh tinh. Khi biết cách sắp xếp và chăm chút, không gian vài mét vuông cũng đủ để mang lại cảm giác bình yên và hạnh phúc. Thực tế hơn thì việc trồng rau củ tại gia còn giúp nhà bạn có thực phẩm sạch cho những bữa ăn hàng ngày.

Như Echo nói: "Không cần ban công quá rộng hay chi phí quá lớn. Quan trọng là cách mình tận hưởng quá trình và cảm giác được kết nối với thiên nhiên. Chỉ cần mỗi ngày dành vài phút, bạn sẽ thấy việc làm vườn thực sự vui và có ý nghĩa đấy".

 Nguồn: Baidu

