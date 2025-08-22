Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây

22-08-2025 - 08:13 AM | Lifestyle

Xem mãi không chán những khung hình dễ thương nhất lúc này.

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra Tổng hợp luyện lần đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Các chiến sĩ đi tới đâu đều nhận được những tiếng cổ vũ, hò reo nồng nhiệt từ người dân. Đặc biệt, tại điểm tập kết cuối ở Cung thể thao Quần Ngựa, đông đảo mọi người đã chờ đợi các chiến sĩ ra xe để có thể chụp chung những tấm hình kỷ niệm.

Những lúc không làm nhiệm vụ, các chiến sĩ đều cười tươi, thoải mái tương tác và cảm ơn mọi người. Không những vậy, họ cũng rất nhiệt tình chụp ảnh cùng mọi người ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt, đáng nhớ trong ngày. 

Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây- Ảnh 1.

Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây- Ảnh 2.

Tại điểm tập kết cuối ở Cung thể thao Quần Ngựa, các chiến sĩ được đông đảo người dân bao quanh, ai cũng mong muốn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này

Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây- Ảnh 3.

Các chiến sĩ thân thiện, nhiệt tình chụp ảnh, tương tác cùng mọi người

Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây- Ảnh 4.

Visual sáng bừng của các nam chiến sĩ thu hút nhiều sự chú ý

Cũng chính bởi vậy mà nhiều người bày tỏ rằng khoảnh khắc giao lưu với các chiến sĩ là khoảng thời gian được mong chờ nhất. Rất nhiều người muốn được đứng gần để gửi lời động viên, lời khen cho các đồng chí tham gia nhiệm vụ A80. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng đùa rằng “fan service” của “concert Quốc gia” mãi đỉnh bởi ai cũng thân thiện, tinh tế và đáng yêu. 

Chưa kể, những bức hình lộ “size gap” bởi chiều cao ấn tượng của các nam chiến sĩ cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi các “cực phẩm quốc nội” đều sở hữu visual cực sáng và cuốn hút. 

Ở bên đường, khi các chiến sĩ đã lên xe ra về, nhiều bạn trẻ vẫn đứng rất đông để vẫy chào tạm biệt. Loạt khoảnh khắc này khiến ai xem cũng phải thốt lên: “Fandom yêu nước chính là đây!”. 

Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây- Ảnh 5.

Cực phẩm "size gap" - điều chỉ khi chụp với các chiến sĩ mới có được

Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây- Ảnh 6.

Ai nấy đều bày tỏ sự phấn khởi, hào hứng

Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây- Ảnh 7.

Rất nhiều khoảnh khắc đẹp được ghi lại

Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây- Ảnh 8.

Các chiến sĩ cũng nhiệt tình thả tim, tương tác với người dân

Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây- Ảnh 9.

Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây- Ảnh 10.

Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây- Ảnh 11.

Đây chắc chắn sẽ là một đêm đáng nhớ!

Khui được "sít rịt" cuối ngày đi đu concert Quốc gia: Size gap mà nhiều người ao ước là đây- Ảnh 12.

Theo Hải My/ Ảnh: Viết Thanh

