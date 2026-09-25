Khung hình nghìn tỷ USD ngay trong bữa tiệc chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tối 24/9 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì tiệc chiêu đãi đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ sau hơn một thập kỷ.

Đáng chú ý, trong bữa tiệc này, ngoài quan chức hai nước, còn có sự tham gia của hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, và chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ. Những doanh nhân này đang điều hành các hãng công nghệ giá trị nhất thế giới và sở hữu khối tài sản thuộc top lớn nhất hành tinh.

Theo ước tính của Forbes, các CEO công nghệ tham gia tiệc chiêu đãi có tổng tài sản khoảng 2.400 tỷ USD.

Khung hình quyền lực và đắt giá hàng tỷ USD có những ai?

Chủ tịch Apple Tim Cook vỗ tay khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện. Ảnh: Getty Images

Đáng chú ý, ngồi cùng bàn với Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có những doanh nhân nổi tiếng hàng đầu. Đây cũng là những gương mặt quen thuộc từng đi cùng Tổng thống Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5/2026.

Tiêu biểu nhất trong bàn tiệc này là tỷ phú Elon Musk. Ông cũng chính là người đóng góp gần 40% trong tổng số 2.400 tỷ USD. Tỷ phú Elon Musk hiện nắm giữ khối tài sản lên tới 927 tỷ USD.

Ngồi cùng bàn tiệc này còn có CEO Nvidia Jensen Huang (194,5 tỷ USD) và vợ; Chủ tịch Apple Tim Cook (3,1 tỷ USD) và CEO AMD Lisa Su.

Tỷ phú Amazon Jeff Bezos (phải) nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine. Ảnh: AP

Ngoài ra, trong tiệc chiêu đãi này còn có sự tham gia của nhiều tỷ phú là các lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Mỹ. Theo danh sách do Nhà Trắng công bố, bữa tiệc có 130 người tham dự, trong đó có hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp.

Ngoài tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, tiệc chiêu đãi còn có ông chủ Amazon Jeff Bezos với 369 tỷ USD. Tiếp theo, người giàu thứ 4 và thứ 5 thế giới là Mark Zuckerberg (266 tỷ USD) và Michael Dell (265 tỷ USD) cũng có mặt.

Những tên tuổi lớn khác như CEO Microsoft Satya Nadella (1,4 tỷ USD), CEO OpenAI Sam Altman (3,3 tỷ USD) cũng được mời đến tiệc chiêu đãi ngày 24/9.

Ngoài ra, Nhà Trắng cũng mời CEO tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH Bernard Arnault (Pháp) và con trai ông là Alexandre Arnault.

CEO OpenAI Sam Altman trò chuyện cùng với CEO Meta Mark Zuckerberg tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: AP

Các lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghiệp AI tham dự bữa tiệc trong bối cảnh họ đang chia rẽ về cách quản lý các rủi ro của công nghệ này, và việc liệu có thể hợp tác với Trung Quốc để ngăn chặn một thảm họa do AI gây ra hay không.

Cụ thể, trong những tuần gần đây, ông Sam Altman, CEO OpenAI đã kêu gọi các doanh nghiệp giảm tốc độ phát triển AI. Ông cho rằng các chính phủ cần hợp tác để thiết lập cơ chế giám sát mới đối với công nghệ này. Nhưng OpenAI không cho phép người dùng tại Trung Quốc truy cập các mô hình AI của công ty và thường xuyên mô tả quốc gia này là đối thủ trong cuộc đua AI.

Giống ông Altman, tỷ phú Elon Musk đã kêu gọi giảm tốc độ phát triển AI để cải thiện tính an toàn. Ngược lại, CEO Nvidia Jensen Huang đã bác bỏ những lo ngại về nguy cơ AI gây ra thảm họa và cho rằng trách nhiệm đảm bảo an toàn trước hết thuộc về các công ty AI. Thực tế Nvidia đã nỗ lực duy trì khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Tỷ phú Bernard Arnault (Pháp), Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới (LVMH) và con trai Alexandre trên đường tới tiệc chiêu đãi của Nhà Trắng. Ảnh: AP

Tiệc chiêu đãi vắng bóng các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc

Đáng chú ý, buổi tiệc chiêu đãi của Tổng thống Trump gây chú ý khi vắng bóng các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc. Theo AP trích nguồn tin thân cận, giới chức Mỹ và Trung Quốc từng thảo luận về việc mời một số lãnh đạo các doanh nghiệp tên tuổi của Trung Quốc tham dự.

Nhưng do một trở ngại nảy sinh trong quá trình này là phía Mỹ chậm đề xuất các quy tắc và làm rõ vai trò của các CEO Trung Quốc trong chuyến thăm.

Hơn nữa, ngay từ trước khi chuyến thăm diễn ra, giới truyền thông Mỹ đã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể không đưa theo lãnh đạo doanh nghiệp nào đến Mỹ. Việc này cũng sẽ làm giảm kỳ vọng hai bên đạt được những kết quả đáng kể về kinh doanh trong cuộc gặp lần này.

Bài tham khảo nguồn: AP, Forbes, Washington Post