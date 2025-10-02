Khương Thảo Đan đồng hành cùng giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50

Tự hào đồng hành cùng sự kiện thể thao trọng điểm của thủ đô

Giải đấu là sự kiện thể thao trọng điểm của thủ đô, chào mừng 71 năm Giải phóng và 26 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh "Thành phố vì hòa bình". Cuộc thi chung kết diễn ra tại vườn hoa đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm với sự tham dự của hơn 4000 vận động viên, trong đó có hơn 3000 vận động viên tham gia thi đấu chính thức. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao thường niên mà còn là dịp đặc biệt đánh dấu hành trình nửa thế kỷ của một giải đấu đã đi cùng lịch sử, gắn bó mật thiết với sự phát triển của thủ đô Hà Nội và phong trào rèn luyện thể thao của cả nước.

Đồng hành cùng giải chạy, với vai trò là nhà tài trợ vàng, nhãn hàng Khương Thảo Đan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, khuyến khích mọi người ở nhiều lứa tuổi tích cực luyện tập thể thao và đóng góp tích cực vào sự phát triển của sức khỏe cộng đồng người Việt.

Khương Thảo Đan - Tự hào đồng hành cùng sự kiện thể thao trọng điểm của thủ đô

Đại diện nhãn hàng Khương Thảo Đan chia sẻ: "Qua sự kiện này, tôi mong muốn những người tham gia không chỉ có hoạt động ý nghĩa mà còn duy trì thói quen hoạt động thể thao, tăng cường sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe xương khớp. Điều này cũng thể hiện mong muốn và cam kết của Thái Minh cũng như nhãn hàng Khương Thảo Đan trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân."

Khương Thảo Đan - tiếp thêm sức mạnh cho mỗi bước chân

Trong sự kiện trọng điểm lần này, Khương Thảo Đan còn mang đến gian hàng trải nghiệm với nhiều hoạt động thú vị. Gian hàng của Khương Thảo Đan đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, nơi mọi người được giao lưu, chia sẻ và nhận những phần quà ý nghĩa. Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ của những người yêu thể thao mà còn là cơ hội để nhãn hàng Khương Thảo Đan lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, bền bỉ đến mọi người.

Gian hàng trải nghiệm của Khương Thảo Đan tại Chung kết Giải chạy báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50

Là một thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe xương khớp, nhãn hàng Khương Thảo Đan sẽ không ngừng cải tiến để cung cấp các giải pháp toàn diện, hiệu quả, giúp cải thiện các vấn đề đau nhức xương khớp, viêm khớp, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống,... Qua đó, giúp người bệnh chủ động hơn trong cuộc sống và góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, đặc biệt ở người cao tuổi.

Gian hàng Khương Thảo Đan thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm

Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc hơn

50 năm hành trình của Giải chạy Báo Hà Nội Mới - Vì hòa bình gắn liền với khát vọng hòa bình, đoàn kết của Thủ đô Hà Nội. Trong hành trình ấy, sự đồng hành của Dược phẩm Thái Minh và nhãn hàng Khương Thảo Đan là lời khẳng định cho tầm nhìn dài hạn: góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh không chỉ bằng tri thức khoa học, mà còn bằng những giá trị nhân văn lan tỏa qua thể thao và văn hóa.

Tại giải chạy, thông điệp "Bền bỉ - Vững vàng trên mọi hành trình" của Khương Thảo Đan đã được lan tỏa, khẳng định giá trị thương hiệu và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.

Tập thể Cán bộ nhân viên Thái Minh tham gia giải chạy

Để biết thêm thông tin chi tiết về nhãn hàng Khương Thảo Đan, Quý vị hãy nhấc máy và gọi đến tổng đài miễn cước 1800.1156 để được tư vấn!

