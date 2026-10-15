Khuyên thật: Muốn giảm cân nhanh, sáng tranh thủ bụng rỗng ăn ngay 3 món!

Nhiều người không biết rằng, thực phẩm mà chúng ta lựa chọn ăn đầu tiên khi bắt đầu một ngày mới rất quan trọng với sức khỏe, ngoại hình. Lúc này, bụng rỗng sau một đêm ngủ dài và cơ thể cần được nạp năng lượng, các cơ quan nội tạng bắt đầu chu trình hoạt động của mình. Lúc này, thực phẩm sau khi vào cơ thể sẽ được tiêu thụ nhanh và mạnh nhất, hấp thụ dinh dưỡng tối đa và ảnh hưởng tới cả ngày dài sau đó.

Bữa sáng rất quan trọng trong việc kiểm soát cân năng (Ảnh minh họa)

Nếu muốn có làn da đẹp, sức khỏe tốt và tăng cường giảm mỡ bụng, có 3 thực phẩm nữ giới nên ăn vào thời điểm này. Khá bất ngờ khi chúng đều rất quen thuộc như:

1. Táo

Táo vốn nổi tiếng là trái cây giúp chị em khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Nhất là nếu bạn kiên trì ăn nó vào mỗi sáng, khi bụng rỗng.

Táo chứa ít calo nhưng lại rất giàu chất xơ, làm bạn nhanh no và no lâu hơn nhưng không gây béo. Loại quả này có 2 loại chất xơ: chất xơ hòa tan trong nước "pectin" và chất xơ không hòa tan "cellulose". Pectin có thể ngăn cản sự hấp thụ đường và chất béo trong cơ thể, đồng thời độ nhớt mạnh của nó có thể hấp thụ các chất có hại trong ruột và bài tiết chúng cùng nhau. Cellulose tái cấu trúc môi trường đường ruột có tác dụng hiệp đồng, có lợi cho việc giảm cân và đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể.

Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng chất Polyphenol trong táo có khả năng chống oxy hóa và ức chế sự hấp thụ chất béo. Nó cải thiện quá trình trao đổi chất, giảm mỡ máu nên ăn vào buổi sáng sẽ càng phát huy hiệu quả hơn. Bởi vì, lúc này bụng còn rỗng, hiệu quả hấp thu các chất trên sẽ nhanh hơn, trao đổi chất lúc này cũng rất nhanh. Ăn táo có thể thay thế hoặc giảm lượng ăn cho các bữa tiếp theo, bao gồm cả bữa sáng và bữa trưa.

Buổi sáng được xem là "thời điể vàng" để ăn táo (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, táo còn là lựa chọn tuyệt vời để giảm phù nề, đẩy nhanh bài tiết muối, thúc đẩy tuần hoàn máu cho cơ thể vì giàu nước, chất xơ và kali. Collagen và elastin có trong táo sẽ tác động tích cực tới làn da, bảo vệ da ngay trước khi tiếp xúc với ánh nắng.

2. Đậu phộng

Đậu phộng, hay còn gọi là lạc cũng là thực phẩm tốt cho sức khỏe dù nam hay nữ. Ăn một chút lạc vào thời điểm nào trong ngày cũng tốt cho cơ thể, nhưng theo các chuyên gia thì thời điểm tốt nhất để ăn lạc là vào sáng sớm khi bụng đói. Bởi vì nó giúp bạn tận dụng được tối đa giá trị dinh dưỡng cũng như lợi ích sức khỏe từ lạc.

Đầu tiên, loại hạt này rất giàu chất xơ, có thể trợ giúp nhu động đường tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, trung hòa axit, bảo vệ niêm mạc dạ dày. Bởi vì có một lượng lớn axit dạ dày được tiết ra sau khi thức dậy vào buổi sáng. Chất béo bão hòa trong lạc vừa tốt cho giảm cân, giảm mỡ bụng lại thúc đẩy tuần hoàn máu do giảm mỡ máu xấu, mảng bám tích tụ ở động mạch - một trong những nguyên nhân gây đột quỵ, biến chứng tim mạch vào buổi sáng khi nhiệt độ giảm.

Không chỉ ăn vặt, đậu phộng có thể chế biến thành nhiều món ngon khác nhau (Ảnh minh họa)

Ngoài axit folic, đậu phộng cũng chứa nhiều cellulose hữu ích để đẩy nhanh quá trình làm sạch chất thải đường ruột, giúp chống lại béo phì. Ăn đậu phộng buổi sáng cũng tốt cho não bộ. Đặc biệt là giúp tỉnh ngủ nhanh, tăng cường sự tập trung, phấn chấn tinh thần nhờ các axit amin, niacin, canxi và vitamin D…

Đặc biệt, ăn đậu phộng buổi sáng tăng hiệu quả chống ung thư tiêu hóa nhờ isoflavone, resveratrol và axit phenolic, axit folic. Nghiên cứu ở Hà Lan cho thấy rằng ăn đậu phộng cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư vú sau mãn kinh. Cho thấy những phụ nữ ăn hạt này ít nhất 2 lần 1 tuần có nguy cơ mắc ung thư ruột kết thấp hơn 58%, còn đàn ông thì giảm 27%.

Các chất béo không bão hòa đơn và vitamin trong đậu phộng khiến chúng có lợi cho da và tóc. Nổi bật là các chất làm đẹp da, trắng da, làm chậm lão hóa da như vitamin C và E, resveratrol… Chưa kể, nó cung cấp đáng kể vitamin B, có thể chuyển đổi thành biotin nhằm kích thích sự mọc tóc, giảm rụng tóc.

3. Yến mạch

Có rất nhiều lý do khiến chị em nên ăn yến mạch vào buổi sáng khi bụng rỗng. Hay nói cách khác là dùng yến mạch làm bữa sáng để vừa khỏe lại đẹp hơn.

Một bát yến mạch vào mỗi buổi sáng có thể cung cấp vitamin B, mangan, magie và kẽm cho cơ thể. Các chất như sắt giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể con người và kích hoạt quá trình vận chuyển oxy đến các cơ quan khác. Thành phần kẽm có trong yến mạch cũng giúp cơ thể được tăng cường hàng rào miễn dịch. Trong khi đó, buổi sáng chúng ta cần nhiều năng lượng sau một đêm ngủ dài, hệ miễn dịch khỏe giúp bắt đầu ngày mới tốt hơn.

Yến mạch là bữa sáng tuyệt vời cho cả sức khỏe và sắc đẹp của chị em phụ nữ (Ảnh minh họa)

Trong khi cung cấp đầy đủ chất xơ và protein thì yến mạch lại không gây béo. Chất xơ trong bột yến mạch giúp cảm thấy no lâu hơn vì nó là một loại carbohydrate giải phóng chậm. Năng lượng từ các loại carbs giải phóng chậm mang lại nhiều năng lượng trong ngày mà cơ thể không cảm thấy mệt mỏi. Ăn yến mạch buổi sáng cũng giúp tiêu hóa tốt hơn, thanh lọc cơ thể thông qua đi vệ sinh đều đặn.

Buổi sáng nhiệt độ chênh lệch, cơ thể cần thích nghi và trái tim cần được bảo vệ tốt hơn. Trong khi đó, yến mạch rất giàu chất xơ hòa tan có thể làm giảm hấp thu cholesterol vào máu, giảm mỡ máu xấu và ''đánh bay'' cả mỡ nội tạng gây béo bụng. Từ đó ngăn ngừa các cơn đau tim, tình trạng đột quỵ và các bệnh tim mạch cùng nhiều bệnh lý viêm do nhiễm mỡ. Đồng thời, beta-glucan và selen trong yến mạch còn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành, giảm nguy cơ ung thư.