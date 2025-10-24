Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kia Sorento PHEV giảm 150 triệu đồng tại đại lý: Giá thực tế rẻ hơn ban đầu 410 triệu đồng nhưng người mua phải đánh đổi 2 điều

24-10-2025 - 11:37 AM

Kia Sorento PHEV sản xuất năm 2023 đang giảm 150 triệu đồng tại đại lý.

Kia Sorento PHEV giảm 150 triệu đồng tại đại lý: Giá thực tế rẻ hơn ban đầu 410 triệu đồng nhưng người mua phải đánh đổi 2 điều- Ảnh 1.

Kia Sorento PHEV Premium đang giảm 150 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Một đại lý tại Hà Nội đang giảm giá tiền mặt đối với mẫu Kia Sorento. Cụ thể, phiên bản Sorento PHEV 1.6L Premium có giá niêm yết 1,399 tỷ đồng giảm 150 triệu đồng đưa giá thực tế nay chỉ còn 1,249 tỷ đồng. Con số này thấp hơn so với tháng trước 12 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu so sánh với mức giá niêm yết ở thời điểm cuối năm 2022, phiên bản Sorento PHEV 1.6L Premium có giá lên đến 1,659 tỷ đồng. Như vậy, giá bán thực tế của mẫu xe này đã giảm tới 410 triệu đồng so với ban đầu.

Kia Sorento PHEV giảm 150 triệu đồng tại đại lý: Giá thực tế rẻ hơn ban đầu 410 triệu đồng nhưng người mua phải đánh đổi 2 điều- Ảnh 2.

Nội thất Sorento. Ảnh: Đại lý

Tuy nhiên, phía đại lý cho biết xe sản xuất từ năm 2023, số lượng còn rất ít và thuộc mẫu cũ trước khi nâng cấp. Trong khi đó, bản nâng cấp (facelift) của mẫu xe này đã ra mắt vào giữa tháng 9 vừa qua với một số thay đổi về ngoại hình. Điểm lợi của mẫu xe đang giảm giá là động cơ plug-in hybrid chưa có trên bản mới.

So với bản máy xăng và dầu, Sorento hybrid khác biệt chủ yếu ở động cơ. Xe sử dụng máy xăng 1.6L tăng áp mạnh 178 mã lực 265Nm; kèm mô-tơ điện mạnh 90 mã lực 304Nm. Bộ pin dung lượng 13,8kWh cho phép xe có thể chạy thuần điện và sạc như xe điện. Xe trang bị 6 cấp tự động, dẫn động AWD, 3 chế độ lái (Eco, Normal, Sport) và 3 chế độ địa hình (Snow, Mud, Sand).

Kia Sorento PHEV giảm 150 triệu đồng tại đại lý: Giá thực tế rẻ hơn ban đầu 410 triệu đồng nhưng người mua phải đánh đổi 2 điều- Ảnh 3.

Kia Sorento PHEV giảm 150 triệu đồng tại đại lý: Giá thực tế rẻ hơn ban đầu 410 triệu đồng nhưng người mua phải đánh đổi 2 điều- Ảnh 4.

Động cơ hybrid, có thể sạc ngoài. Ảnh: Đại lý

Trang bị tiện nghi của bản này cũng được giữ nguyên so với với phiên bản Premium sử dụng động cơ đốt trong, như cụm đèn trước/sau Full LED, mâm 19 inch, màn hình kép 12,3 inch, cần số điện tử, sưởi/làm mát ghế ngồi, hệ thống âm thanh của Bose, camera 360 độ...

Không chỉ ứng dụng công nghệ hybrid, Sorento HEV/PHEV còn trang bị tính năng an toàn chủ động ADAS, như giám sát toàn cảnh, hiển thị điểm mù lên màn hình, hỗ trợ di chuyển theo làn, tránh va chạm trước, điều khiển hành trình thích ứng và tính năng mới cảnh báo tránh va chạm điểm mù phía sau.

Theo Thùy Trag

