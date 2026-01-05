Kiếm bộn tiền dịp lễ 30/4

Theo Uyên Phương | 01-05-2026 - 01:07 AM | Lifestyle

Dịp lễ 30/4, khi các điểm tham quan tại TPHCM chật kín du khách, nhiều quầy hàng lưu động bán cờ, sticker, kem, nước giải khát… mọc lên dày đặc. Nhờ “đón sóng” dòng du khách, không ít người tranh thủ kiếm tiền nhanh, thu về khoản lợi nhuận đáng kể chỉ trong vài ngày cao điểm.

Chiều 30/4, tại Dinh Thống Nhất (TPHCM) tấp nập người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Đây là điểm tham quan nổi tiếng và không thể bỏ qua của người dân TPHCM trong Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vì vậy, nhiều người nhanh chóng nắm bắt cơ hội mưu sinh dịp này.

Anh Tú (ngụ TPHCM) cầm đầy tay nào lá cờ, khăn, quạt, sticker... có giá từ 5.000 - 30.000 đồng/món liên tục chào mời khách. Theo Tú, đây là năm thứ 2 anh bán các mặt hàng này dịp lễ. "Năm nay mình chỉ bán hai ngày dịp lễ 30/4. Mình coi đây như cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với khách hàng, dạn dĩ trong giao tiếp chứ không đặt nặng chuyện lời lỗ" - Tú nói.

Nhanh chóng nắm bắt nhu cầu khách hàng, có người còn mang cả mũ, nón được trang trí hình ảnh cờ đỏ sao vàng hoặc phong cảnh đẹp mắt để chào mời du khách. Ngoài ra còn có thêm bong bóng để trẻ em cầm chơi, chụp ảnh. "Có hôm tôi bán lãi gần nửa triệu đồng. Tuy phải đội nắng cả ngày nhưng bù lại, lợi nhuận lại rất khá" - một người bán hàng chia sẻ.

Trong khi đó, các quầy kinh doanh nước giải khát, dừa tươi, kem... liên tục có khách xếp hàng chờ mua. Tuy giá khá cao, như một trái dừa tươi ướp đá mát lạnh có thể tới 30.000 - 40.000 đồng nhưng du khách vẫn chấp nhận. Người bán cũng báo giá trước, khách đồng ý mới làm. Trong khi đó, nước suối có giá chỉ 10.000 đồng/chai.

Một xe kem đủ sắc màu bắt mắt. Các bạn trẻ vừa mua để giải nhiệt, vừa làm "phụ kiện" chụp ảnh check-in trước Bưu điện Thành phố

Một quán nước bên hông Nhà thờ Đức Bà gần như không còn bàn trống

Điểm bán vé đi xe buýt 2 tầng tham quan thành phố về đêm được du khách xếp hàng chờ mua

TPHCM trang trí rực rỡ cờ hoa, sẵn sàng cho thời khắc chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cầu Phú Định trang trí lá cờ hai bên đẹp mắt

Ai đã giao dịch chuyển tiền với người phụ nữ này, khẩn trương đến công an trình báo: 180 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tình hình hiện tại ở khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Tình hình hiện tại ở khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng Nổi bật

Mặc ai bon chen du lịch, hội ở lại TP.HCM dịp lễ chỉ cần đi 12 quán cà phê này là đủ ảnh đăng cả tháng

Mặc ai bon chen du lịch, hội ở lại TP.HCM dịp lễ chỉ cần đi 12 quán cà phê này là đủ ảnh đăng cả tháng Nổi bật

Khách Tây chăm chú nghe lịch sử tại Địa đạo Củ Chi ngày 30/4

Khách Tây chăm chú nghe lịch sử tại Địa đạo Củ Chi ngày 30/4

23:52 , 30/04/2026
Có gì trong "bữa tiệc vua" với giá 1,7 triệu đồng/người?

Có gì trong "bữa tiệc vua" với giá 1,7 triệu đồng/người?

23:20 , 30/04/2026
Kinh doanh trên niềm tin: Tập đoàn đồ uống lâu năm nhất Hàn Quốc chờ tới 7 năm để ký 1 hợp đồng đại diện

Kinh doanh trên niềm tin: Tập đoàn đồ uống lâu năm nhất Hàn Quốc chờ tới 7 năm để ký 1 hợp đồng đại diện

23:07 , 30/04/2026
Xếp hàng dài tham quan Nhà tù Hỏa Lò

Xếp hàng dài tham quan Nhà tù Hỏa Lò

22:35 , 30/04/2026

