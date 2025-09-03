Kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục, Novalan bán 7 tài sản thu về hơn 13.500 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã CK: NVL) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán bán niên 2025.

Trong báo cáo, mặc dù không đưa ra kết luận ngoại trừ, kiểm toán viên nhấn mạnh về giả định hoạt động liên tục của Novaland. Theo kiểm toán viên, Tập đoàn có các điều kiện và sự kiện ảnh hưởng đến giả định hoạt động liên tục.

Tập đoàn phát sinh khoản lỗ 6 tháng đầu năm 2025 là 666 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ trong 6 tháng đầu năm 2025 là âm 7.456 tỷ đồng (lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ trong 6 tháng đầu năm 2024 là âm 4.127 tỷ đồng).

Ngoài ra, tính đến 30/06/2025, Tập đoàn chưa thực hiện một số cam kết nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn trả liên quan đến các khoản vay, trái phiếu và các khoản phải trả.

Những điều kiện và sự kiện này có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn. Tập đoàn có thể có khả năng không thực hiện thành công một hoặc nhiều kế hoạch ﻿ của Tập đoàn, kết hợp với các sự kiện và điều kiện khác trong tương lai, có thể khiến Tập đoàn không thể tiếp tục hoạt động liên tục.

Trong trường hợp đó, Tập đoàn có thể không thu hồi được giá trị tài sản và thanh toán được các khoản nợ phải trả của mình trong điều kiện kinh doanh bình thường của Tập đoàn trong ít nhất 12 tháng tới kể từ ngày của Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này.﻿

Theo thuyết minh, Tập đoàn đã lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ trên giả định hoạt động liên tục.

1. Đàm phán thành công với các bên cho vay và các trái chủ để tái cấu trúc lại các khoản nợ gốc và nợ lãi khi đến hạn

Trong kỳ, Tập đoàn đã chi trả nghĩa vụ nợ vay và trái phiếu 9.770 tỷ đồng và giải ngân mới 9.994 tỷ đồng. Ngoài ra, từ sau ngày 30/06/2025 cho đến ngày phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, Tập đoàn đã thanh toán được 1.695 tỷ đồng trên dư nợ gốc.

Tập đoàn đang trong quá trình đàm phán việc thanh toán các số dư còn lại như:

Trái phiếu bán lẻ và trái phiếu đại chúng: đề xuất các điều khoản tái cơ cấu trái phiếu bao gồm gia hạn thời gian đáo hạn thêm hai năm kể từ ngày đáo hạn ban đầu và lãi suất áp dụng 11,5%/năm (20% trả định kỳ vào ngày trả lãi và 80% trả khi đáo hạn) nhằm ổn định tình hình. Ngoài ra, người nắm giữ có quyền chuyển đổi trái phiếu của mình thành cổ phiếu.

Tập đoàn cũng cung cấp cho trái chủ lựa chọn hoán đổi với các sản phẩm bất động sản như là một trong các giải pháp cho việc tái cơ cấu. Bên cạnh đó, Tập đoàn đang triển khai đàm phán với các trái chủ việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.

Các bên cho vay và định chế tài chính quốc tế: Tập đoàn đã vi phạm thời hạn thanh toán cho một số hợp đồng với tổng số tiền là 8.382 tỷ đồng. Ban Tổng Giám đốc đã và đang tiến hành thảo luận tái cấu trúc với các bên cho vay này để duy trì sự ổn định và tránh làm suy yếu thêm vị thế của Tập đoàn và các bên liên quan. Việc trả nợ bằng tiền thu được từ việc bán tài sản và việc trả nợ dự án/khoản nợ được bảo lãnh dự án bằng tiền mặt có được từ các dự án liên quan.

Tại ngày 30/06/2025, Tập đoàn đã đạt được một số thỏa thuận tái cấu trúc ban đầu với chủ nợ và trái chủ với tổng số tiền là 14.484 tỷ đồng, và đang trong quá trình thực hiện các điều kiện tiên quyết để phương án tái cấu trúc có hiệu lực.

Tại ngày phê chuẩn Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, Tập đoàn đang đàm phán với các trái chủ có thời hạn đáo hạn trong vòng 12 tháng sắp tới và các khoản nợ quá hạn để gia hạn thời gian đáo hạn và hoán đổi với bất động sản.

2. ﻿Bán tài sản thành công theo mức giá bán dự kiến

Tập đoàn đã lên kế hoạch bán tài sản với tổng số tiền là 28.380 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ trong khung thời gian đã đề ra. Có 22 tài sản được chào bán trong năm 2025. 7 tài sản đã được bán thành công và thu về 13.506 tỷ đồng.

Tập đoàn đã ký các hợp đồng nguyên tắc cho việc bán 5 tài sản với tổng giá trị 7.667 tỷ đồng. Tập đoàn cũng đã ký các biên bản ghi nhớ cho việc bán 2 tài sản với tổng giá trị 3.400 tỷ đồng. Tập đoàn đã nhận được các thư đề nghị không ràng buộc từ người mua cho việc bán 4 tài sản với tổng giá trị 1.915 tỷ Đồng.

Tập đoàn chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào cho việc bán tài sản còn lại với giá trị 1.892 tỷ đồng.

3. ﻿Thu tiền thành công từ các sản phẩm đã bán và dự kiến bán được thuộc các dự án đang triển khai

Tập đoàn kỳ vọng sẽ đạt được các mốc pháp lý nhất định trong năm 2025 cho mục tiêu bán hàng của mình trong 12 tháng tiếp theo. Nguồn tiền thu được sẽ được Tập đoàn sử dụng để tài trợ cho các dự án đang phát triển và cho các hoạt động kinh doanh thông thường trong 12 tháng tiếp theo.

4. Nhận được nguồn tín dụng bổ sung từ các ngân hàng

Tập đoàn đã được phê duyệt tín dụng là 15.050 tỷ đồng thông qua các hợp đồng tín dụng từ các ngân hàng và từ thời điểm cấp tín dụng đến nay đã giải ngân số tiền là 4.640 tỷ đồng. Giá trị hạn mức còn lại sẽ tiếp tục được giải ngân để triển khai dự án trong 12 tháng tiếp theo.

Các ngân hàng trong nước cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính để triển khai các dự án của Tập đoàn và thanh toán cho các khoản nợ nhà cung cấp khi đến hạn.

﻿5. Các cổ đông lớn sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho Tập đoàn khi cần thiết

Các cổ đông lớn của Tập đoàn đã cam kết hỗ trợ tài chính để giúp Tập đoàn thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và để Tập đoàn duy trì hoạt động liên tục ít nhất trong 12 tháng tiếp theo kể từ ngày Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này được phê chuẩn.

6. ﻿Các giả định khác

Tập đoàn đã ký thỏa thuận với các bên về việc tiếp tục gia hạn thời hạn hợp đồng thêm một năm hoặc hơn kể từ ngày đến hạn đối với số dư nợ ngắn hạn. Số dư còn lại đang trong quá trình đàm phán với các bên để xin gia hạn hoặc thanh toán một phần bằng hình thức hoán đổi bất động sản .

Chính phủ cũng thành lập tổ công tác bao gồm nhiều cơ quan địa phương có liên quan để giúp giải quyết tình trạng pháp lý của các dự án bất động sản, trong đó có một số dự án của Tập đoàn.

Từ các yếu tố trên, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tin rằng Tập đoàn sẽ có đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn của Tập đoàn trong 12 tháng tới kể từ ngày phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.