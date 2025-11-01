Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hiện vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho câu chuyện tương lai của Trương Ngọc Ánh.

Sau khi Trương Ngọc Ánh vướng vòng lao lý, dư luận không chỉ quan tâm đến diễn biến vụ việc mà còn lo ngại cho số phận của dự án phim quốc tế Chiếc Kén (Chrysalis), tác phẩm cô giữ vai trò đồng sản xuất và diễn viên chính. 

Đây được xem là dự án đánh dấu màn tái xuất hoành tráng của nữ diễn viên sau nhiều năm rời xa điện ảnh, nhưng hiện đang đứng trước nguy cơ "đóng kén mãi mãi" khi nhà sản xuất chính của Việt Nam bị bắt.

Phim hợp tác Việt - Mỹ được kỳ vọng là cú hích nghệ thuật

Chiếc Kén được giới thiệu vào tháng 4/2025 như một dự án hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Mỹ, do Trương Ngọc Ánh đồng sản xuất cùng ê-kíp quốc tế. Phim kể về cuộc đời của Sir Daniel K. Winn, một nghệ sĩ gốc Việt thành danh tại Mỹ, người đã trải qua hành trình từ tuổi thơ khó khăn đến khi trở thành nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới.

Kiếp nạn tiếp theo của Trương Ngọc Ánh- Ảnh 1.

Trương Ngọc Ánh trong ngày giới thiệu dự án

Trương Ngọc Ánh không chỉ góp vốn sản xuất mà còn trực tiếp đóng vai người mẹ của nhân vật chính, một vai diễn được cô mô tả là "nặng cảm xúc, nhiều tổn thương và đầy nhân bản".

Phim được quay tại nhiều địa điểm như TP.HCM, Bình Dương và Cần Thơ, có thời lượng khoảng 40 phút trong phiên bản đầu tiên, được xem như bản phim ngắn mở màn cho dự án dài hơi. Đạo diễn Jordan Schulz người Mỹ đảm nhận vai trò chỉ đạo, cùng đội ngũ hậu kỳ quốc tế.

Theo kế hoạch, Chiếc Kén dự kiến ra mắt tại Mỹ vào tháng 11/2025, sau đó chiếu ở Việt Nam và tham gia các liên hoan phim quốc tế. Được biết, trong quá trình quay phim tại Việt Nam, bộ phim đã được cấp phép hoàn chỉnh. 

Dự án đình trệ giữa "bão scandal"

Sau thông tin Trương Ngọc Ánh bị tạm giữ điều tra, nhiều người lo lắng cho số phận của Chiếc Kén. Hiện tại phía ê-kíp quốc tế chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng có lẽ việc ra mắt đúng lịch "gần như không thể xảy ra".

Kiếp nạn tiếp theo của Trương Ngọc Ánh- Ảnh 2.

Điều này đồng nghĩa với việc bộ phim từng được kỳ vọng trở thành "bước ngoặt điện ảnh quốc tế" của Trương Ngọc Ánh giờ đang rơi vào tình thế bế tắc, có thể trở thành dự án dang dở cuối cùng trong sự nghiệp của cô.

Kiếp nạn tiếp theo của Trương Ngọc Ánh- Ảnh 3.

Chiếc Kén vốn được dùng để ẩn dụ cho sự lột xác, trưởng thành và tái sinh. Nhưng trớ trêu thay, chính dự án mang biểu tượng đó giờ lại mắc kẹt trong chính cái kén định mệnh.

Với khán giả, đây là một tiếc nuối lớn: Sau gần một thập kỷ kể từ Hương Ga và Truy sát, Trương Ngọc Ánh mới trở lại với một vai diễn đậm chất nghệ thuật và tham vọng quốc tế. Còn với ê-kíp sản xuất, Chiếc Kén là phép thử táo bạo chứng minh rằng điện ảnh Việt hoàn toàn có thể bước ra thế giới bằng tinh thần chuyên nghiệp và câu chuyện nhân văn.

Tương lai của bộ phim giờ vẫn là dấu hỏi lớn. 

Theo Kim Tiền

Phụ nữ số

