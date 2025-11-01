SOOBIN đã có bạn gái, liên tục thả tim ảnh rất tình cảm?

Sau khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, SOOBIN nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Dù hoạt động nghệ thuật năng nổ nhưng nam ca sĩ sinh năm 1992 rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh từng vướng nghi vấn hẹn hò nhiều mỹ nhân trong showbiz Việt nhưng đều không lên tiếng xác nhận.

Mới đây, thông tin SOOBIN đang bí mật hẹn hò với một cô gái sinh năm 2004 được bàn tán chóng mặt trên TikTok. Thậm chí netizen còn lan truyền việc cả hai đã yêu đương bí mật được một thời gian, 2 tuần hẹn hò 1 lần. Chỉ ít giờ sau khi đăng tải, bài viết này hiện đã không còn trên TikTok. Hiện tại, tin đồn này vẫn đang được netizen thảo luận rôm rả trên Threads.

Trên Instagram, "thám tử mạng" soi ra giọng ca 9x thả tim bài đăng tài khoản của bạn gái tin đồn. Cô gái có gương mặt xinh xắn cùng phong cách thời trang sexy ấn tượng. Giống với SOOBIN, cô cũng có hành động tương tự thả tim ảnh và còn bấm theo dõi anh trên Instagram. Dù chưa được chính chủ lên tiếng xác thực nhưng thông tin này đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Về việc liên tục vướng nghi vấn hẹn hò loạt mỹ nhân trong showbiz, SOOBIN từng chia sẻ trong quá khứ: "Chẳng chàng trai nào không thích mình đào hoa nhưng quan trọng bản thân như thế nào thôi. Có thể khán giả thấy hình ảnh của tôi đào hoa và được nhiều cô gái vây quanh. Nhưng đó chỉ là hình ảnh phụ trợ cho MV.

Ở ngoài tôi như thế nào mọi người cứ tìm hiểu xem. Tôi cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện tình cảm hay sự đào hoa của mình. Một người bí ẩn bao giờ cũng hấp dẫn hơn việc cứ tự nói ra tất cả". SOOBIN cho biết nah mong muốn tìm được một người bạn gái hiểu cho công việc của mình và có cá tính.

Đầu năm 2025, ca sĩ 9x vướng nghi vấn hẹn hò Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy. Cả hai bị soi hàng loạt hint tình cảm, khiến cư dân mạng "đẩy thuyền" nhiệt tình. SOOBIN bị phát hiện "thả tim" rất nhiều hình ảnh, bài đăng của Hoa hậu Thanh Thuỷ. Anh từng chia sẻ hình ảnh trên máy bay với quyển tạp chí có hình Thanh Thuỷ được đặt ngay ngắn trên đùi.

Tuy nhiên chỉ sau đó không lâu, SOOBIN ra mắt MV có nữ chính là Hoa hậu Thanh Thủy. Nhiều người cho rằng cả hai dùng chiêu trò gây sự chú ý để quảng bá sản phẩm âm nhạc. Vào tháng 11 sắp tới, nam ca sĩ sẽ tổ chức concert Day 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó cư dân mạng đặt nghi vấn SOOBIN dùng chiêu quen thuộc để thu hút truyền thông.

Chúng tôi đang liên hệ với phía SOOBIN nhưng cũng chưa nhận được phản hồi về các thông tin xoay quanh chuyện hẹn hò của nam ca sĩ.

SOOBIN là một nghệ sĩ đa tài của làng nhạc Việt. Anh sở hữu hàng loạt ca khúc hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về, Một ngày rất khác, Tháng năm, Giá như... Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt rực rỡ trong sự nghiệp của SOOBIN khi anh tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tại đây, nam ca sĩ xuất sắc giành danh hiệu “Anh tài toàn năng” và góp mặt trong top 17 gương mặt nổi bật nhất. Nhờ hiệu ứng mạnh mẽ từ chương trình, SOOBIN còn liên tiếp gặt hái thành tích khi mang về tới 20 chiếc cúp danh giá tại các lễ trao giải âm nhạc và nghệ thuật uy tín. Tháng 1/2025, nam ca sĩ được xướng tên nhận tới 6 giải thưởng ở đêm gala WeChoice Awards 2024.

Theo đó, SOOBIN đã giành được các giải thưởng Nhân Vật Truyền Cảm Hứng, BFF - Best Fandom Forever cho FC Kingdom, E.P/Album của năm thuộc về album Bật Nó Lên, Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá, Màn trình diễn bùng nổ với ca khúc Trống Cơm cùng các nghệ sĩ Tự Long, Cường Seven và là một trong những nhân tố góp phần tạo nên Show Giải Trí Của Năm với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.