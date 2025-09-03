Kinh Bắc ‘rót’ 1.350 tỷ đồng góp vốn thành lập công ty con

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (MCK: KBC, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Đồng Tháp.

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập này có vốn điều lệ ở mức 1.500 tỷ đồng, trong đó Kinh Bắc góp 1.350 tỷ đồng, chiếm 90% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, Kinh Bắc - Đồng Tháp sẽ trở thành công ty con của Kinh Bắc.

Theo công bố nội dung đăng ký thành lập mới, Kinh Bắc - Đồng Tháp có ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại Lầu 7, tòa nhà Bưu Điện tỉnh Đồng Tháp, số 71A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hai cổ đông khác góp vốn vào doanh nghiệp này gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc và Công ty Cổ phần Dịch vụ Kinh Bắc, với số vốn góp 75 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 5%.

Hiện tại, ông Phan Minh Toàn Thư (SN 1977) đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Kinh Bắc - Đồng Tháp.

Trong một diễn biến khác, mới đây Kinh Bắc đã có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2025 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, trong nửa đầu năm 2025, Kinh Bắc đã chi hơn 52,9 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn tiền lãi cho lô trái phiếu mã KBC12401 (KBCH2426001). Được biết, có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 18/8/2024, kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2026.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, Kinh Bắc mang về doanh thu thuần hơn 3.691,4 tỷ đồng, tăng 253,5% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 1.250,6 tỷ đồng, gấp gần 6,4 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Kinh Bắc đang ở mức hơn 70.363 tỷ đồng, tăng 57,3% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho hơn 23.651,7 tỷ đồng, chiếm 33,6% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền hơn 18.138,9 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 44.663,6 tỷ đồng, tăng 85,4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 26.074 tỷ đồng, chiếm 58,4% tổng nợ.