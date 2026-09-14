KIS khởi động “Bản Lĩnh Chứng Trường” mùa 7, giải thưởng 330 triệu đồng

Không chỉ là cuộc đua về lợi nhuận, chương trình hướng tới việc kiểm chứng khả năng xây dựng và quản trị danh mục trong điều kiện thị trường thực tế. Với 4 bảng đấu được phân chia theo quy mô tài sản, cùng hệ thống giải thưởng định kỳ và chung cuộc, mùa 7 tiếp tục đặt trọng tâm vào hiệu quả đầu tư và bản lĩnh của từng nhà đầu tư. Cuộc thi diễn ra trên toàn quốc trong 8 tuần, từ ngày 14/9 đến 6/11/2026, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 330 triệu đồng.

Từ mùa 6 đến mùa 7: Bản lĩnh đầu tư được đo bằng hiệu suất đầu tư thực chiến

Nhìn lại mùa 6, Bản lĩnh chứng trường đã để lại dấu ấn bằng một hành trình 8 tuần cạnh tranh quyết liệt. Khởi động từ đầu tháng 6/2026, cuộc thi quy tụ đông đảo nhà đầu tư trên toàn quốc giao dịch thực chiến qua ứng dụng iKIS, được chia thành 4 bảng đấu gồm Siêu đẳng, Nâng cao, Thử thách và Khởi động.

Sau 8 tuần tranh tài, các nhà đầu tư dẫn đầu tại từng bảng đấu đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Bảng Siêu đẳng đạt +2,58%, với tổng giá trị giao dịch vượt 35 tỷ đồng; Bảng Nâng cao đạt +3,48% và Bảng Thử thách đạt +3,23%. Những kết quả nổi bật tại mùa 6 cho thấy, trên "chứng trường", quy mô vốn không phải yếu tố duy nhất quyết định vị trí trên bảng xếp hạng. Khả năng lựa chọn, quản trị danh mục và thích ứng linh hoạt trước diễn biến thị trường mới là những yếu tố giúp nhà đầu tư tạo ra hiệu suất tăng trưởng trong suốt hành trình thực chiến.

Bản lĩnh chứng trường mùa 7 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 330 triệu đồng.

Tinh thần này tiếp tục được kế thừa ở mùa 7. Thay vì cạnh tranh bằng giá trị lãi tuyệt đối, kết quả được xếp hạng dựa trên tỷ lệ tăng trưởng danh mục, tính đến hai chữ số thập phân. Nếu hai nhà đầu tư có cùng tỷ lệ tăng trưởng, người có giá trị giao dịch cao hơn sẽ được ưu tiên.

Đáng chú ý, mùa 7 tiếp tục chia người chơi thành 4 bảng dựa trên NAV: Khởi động từ 1 triệu đến dưới 50 triệu đồng; Thử thách từ 50 triệu đến dưới 250 triệu đồng; Nâng cao từ 250 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; và Siêu đẳng từ 1 tỷ đồng trở lên. Với cách phân bảng này, các nhà đầu tư được đặt vào những "đường đua" tương ứng với quy mô tài sản của mình.

iKIS – nền tảng giao dịch đồng hành cùng nhà đầu tư trên "chứng trường"

Không chỉ tạo sức nóng bằng cơ cấu giải thưởng, Bản lĩnh chứng trường – Mùa 7 còn mang đến trải nghiệm đầu tư thực chiến thông qua iKIS, ứng dụng giao dịch của Chứng khoán KIS . Trong suốt 8 tuần, nhà đầu tư trực tiếp thực hiện giao dịch trên iKIS, đồng thời theo dõi hành trình và hiệu suất danh mục của mình.

Điểm đặc biệt của mùa 7 là cuộc đua không chỉ được quyết định ở chặng cuối. Tổng giải thưởng lên tới 330 triệu đồng, trong đó 88,8 triệu đồng dành cho 4 kỳ trao giải định kỳ và 242 triệu đồng dành cho các giải chung cuộc. Cứ mỗi 2 tuần, top 3 nhà đầu tư có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất tại từng bảng sẽ có cơ hội nhận thưởng, tạo thêm nhiều cơ hội bứt phá xuyên suốt mùa giải.

Kết quả được xếp hạng dựa trên tỷ lệ tăng trưởng danh mục , thay vì chỉ tính số tiền lãi tuyệt đối. Đặc biệt, để đủ điều kiện nhận giải chung cuộc, nhà đầu tư cần có tỷ lệ tăng trưởng dương và cao hơn VN-Index, tối thiểu 5 ngày giao dịch, giao dịch ít nhất 3 mã cổ phiếu khác nhau và đạt giá trị giao dịch tối thiểu bằng 500% NAV trung bình.

Các giao dịch hợp lệ được thực hiện trên iKIS, bao gồm cổ phiếu và ETF; hệ thống sẽ tự động ghi nhận những giao dịch đáp ứng điều kiện để tính vào tỷ lệ tăng trưởng.

Với khách hàng mới, từ 14/9 đến 6/11/2026 , việc mở tài khoản qua iKIS hoặc website của KIS sẽ mặc định được tham gia cuộc thi sau khi tài khoản được mở thành công. Khách hàng hiện hữu cũng có thể đăng ký trực tiếp và bắt đầu tham gia sau một ngày kể từ khi đăng ký thành công.

Từ những dấu ấn của mùa 6 đến mùa 7, Bản lĩnh chứng trường tiếp tục khẳng định tinh thần đầu tư thực chiến, cạnh tranh bằng hiệu suất và trải nghiệm giao dịch trên nền tảng iKIS. Với 8 tuần tranh tài, 4 bảng đấu và tổng giá trị giải thưởng lên tới 330 triệu đồng, mùa giải mới đang mở ra một hành trình để những nhà đầu tư sẵn sàng thử sức thể hiện bản lĩnh và chiến lược của mình trên "chứng trường".

Thông tin thể lệ chi tiết của cuộc thi được đăng tải tại đây.