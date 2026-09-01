Sau cột mốc nâng hạng, một "hiệu ứng" đặc biệt có thể xuất hiện trên TTCK Việt Nam

Với câu chuyện nâng hạng thị trường, hiệu ứng này đang được giới đầu tư lưu tâm khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026. Trước thời điểm này, một số cổ phiếu được kỳ vọng hưởng lợi từ dòng vốn ngoại đã có diễn biến tích cực và phần nào phản ánh kỳ vọng nâng hạng vào giá. Do đó, sau khi sự kiện chính thức diễn ra và các quỹ hoàn tất hoạt động cơ cấu ban đầu, những cổ phiếu đã tăng mạnh có thể xuất hiện áp lực chốt lời.

"Bán sự thật" có thể chỉ là áp lực ngắn hạn

Trong chia sẻ mới đây, ông Đặng Văn Cường – Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam nhận định rủi ro "bán sự thật" là có thật và cần được đánh giá ở mức trung bình trong ngắn hạn.

Theo ông, kinh nghiệm từ một số thị trường từng được nâng hạng như Kuwait, UAE và Qatar cho thấy thị trường thường tăng mạnh trước thông tin nâng hạng, sau đó xuất hiện áp lực chốt lời khi sự kiện chính thức diễn ra, đặc biệt tại những cổ phiếu đã tăng mạnh nhờ kỳ vọng.

Tuy nhiên, với Việt Nam, áp lực "bán sự thật" có thể nhẹ hơn đáng kể bởi diễn biến của đa số cổ phiếu trong danh mục nâng hạng tương đối kém tích cực từ đầu năm đến nay. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu và định giá của một số doanh nghiệp đã phản ánh quá nhiều kỳ vọng về nâng hạng, áp lực bán vẫn có thể xuất hiện tại những mã này.

Chuyên gia cho rằng trong tuần giao dịch quan trọng 14-18/9, thị trường sẽ vận động trong vùng nhạy cảm với các thông tin từ FED và kỳ vọng nâng hạng. Nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng, theo dõi sát dòng vốn ngoại và các tín hiệu từ FED. Với nhà đầu tư dài hạn, trọng tâm nên là nội tại và định giá của từng doanh nghiệp để đưa ra quyết định phù hợp.

Về dài hạn, theo ông Cường, yếu tố then chốt nằm ở khả năng giữ chân dòng vốn, trong đó môi trường vĩ mô, quản trị doanh nghiệp, tăng trưởng lợi nhuận và định giá là những yếu tố chính giúp thị trường chứng khoán duy trì đà tăng trưởng.

Ở góc nhìn của ông Nguyễn Anh Khoa – Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán Agriseco, áp lực "bán sự thật" sau khi câu chuyện nâng hạng FTSE Russell được hiện thực hóa có cơ sở. Nhiều cổ phiếu nằm trong nhóm dự kiến được cơ cấu đã có nhịp hồi phục tương đối trong khoảng hai tháng qua, thậm chí trước thời điểm FTSE Russell công bố danh mục chính thức. Điều này cho thấy một phần kỳ vọng nâng hạng đã được phản ánh vào giá.

Do đó, sau khi hoạt động cơ cấu hoàn tất, động lực ngắn hạn có thể suy giảm và việc xuất hiện áp lực chốt lời do kỳ vọng đã được hiện thực hóa là diễn biến bình thường.

Tuy nhiên, ông Khoa cho rằng áp lực này có thể chỉ mang tính ngắn hạn và có sự phân hóa giữa các cổ phiếu. Yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở thời điểm các ETF thực hiện cơ cấu, mà còn ở mức độ hấp dẫn của từng cổ phiếu đối với dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào rổ chỉ số.

"Nếu dòng vốn chủ động của nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu quay trở lại, tác động tích cực từ câu chuyện nâng hạng có thể kéo dài hơn đáng kể so với riêng kỳ cơ cấu của các quỹ ETF", chuyên gia Agriseco nhấn mạnh.