KTS Phạm Anh Tuấn: “View triệu đô” của ngôi nhà không nhất thiết phải đắt tiền, vài trăm nghìn vẫn có được

Người ta thường nói nhiều về một ngôi nhà có "view triệu đô" là có tầm nhìn ra thiên nhiên bao la rộng lớn. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng "được như mơ". Đặc biệt là ở những vùng đô thị đông đúc, mật độ dân cư cùng những tòa nhà cao tầng, thật "hiếm có khó tìm" một cơ ngơi có "view triệu đô" theo đúng lý thuyết trên. Hoặc nếu có, ngôi nhà hay căn hộ đó sẽ phải ở một vị trí vô cùng đắc địa, đồng nghĩa với việc cái giá mà gia chủ phải bỏ ra sẽ vô cùng đắt đỏ.



Vậy chẳng lẽ không có cách nào khác để sở hữu tổ ấm "view triệu đô" cho bản thân mình hay sao? Cùng lắng nghe những chia sẻ của KTS Phạm Anh Tuấn về vấn đề này, rằng thực tế, để có nhà view triệu đô không hề khó như nhiều người nghĩ.

KIẾN TRÚC SƯ PHẠM ANH TUẤN Năm sinh: 1978 Năm kinh nghiệm: 22 năm Học vị: Tiến sĩ kỹ thuật, chuyên ngành Đô thị cảnh quan - Trường Đại học tổng KU Leuven, thành phố Leuven, Bỉ Lĩnh vực nghiên cứu: Đô thị cảnh quan; Quy hoạch và thiết kế đô thị; Quy hoạch và thiết kế cảnh quan; Quy hoạch bảo tồn và du lịch sinh thái; Lâm nghiệp đô thị; Thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp. Công tác hiện tại: Trưởng bộ môn, Giảng viên chính, Bộ môn Kiến trúc cảnh quan, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây Dựng Hà Nội. Tham gia nhiều dự án liên quan đến các sân bay, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, trường đại học, biệt thự nhà vườn, cảnh quan đô thị tại Hà Nội, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Vũng Tàu...

Nhà có "view triệu đô" không nhất thiết phải đắt tiền

Chào KTS Phạm Anh Tuấn, trong bài hát của Đen Vâu có đề cập tới "view triệu đô" là nơi phóng tầm mắt là thiên nhiên núi rừng bao la, vậy theo anh nếu ở những khu đô thị, thế nào là "view triệu đô"?

Theo quan điểm của tôi, "view triệu đô" là một cụm từ để chỉ nghĩa bóng của một khái niệm rất rộng chung. Còn có nhiều tầng nghĩa khác ẩn chứa bên trong cụm từ này nữa. Để dễ hình dung nhất, ta có thể hiểu triệu đô có nghĩa là tầm nhìn ra một không gian lý tưởng, một không gian mà bản thân gia chủ cảm thấy hạnh phúc. Mà hạnh phúc của mỗi người thì lại rất riêng biệt, phụ thuộc vào tâm lý, lối sống hay nhiều ý nghĩa đặc biệt nào đó khác nữa, tác động đến cảm xúc.

Ví dụ như không cần tầm nhìn ra thiên nhiên bao la, hùng vĩ, chỉ cần đó là khi nhìn ra không gian gợi nhớ về tuổi thơ, về những kỷ niệm đẹp, thì đấy cũng đã là view triệu đô đối với gia chủ rồi.

Còn xét trên không gian sinh thái, triệu đô được đề cập tới là giá trị về mặt môi trường. Hiện nay không gian xanh trong những ngôi nhà, căn hộ ở đô thị lớn vẫn còn thiếu. Tất nhiên một điều rất rõ ràng, một ngôi nhà, căn hộ có tầm nhìn ra một hồ nước lớn hay vườn cây xanh, giá trị để mua hay thuê được sẽ rất đắt đỏ. Vì vậy, thay vì bỏ ra một số tiền lớn để sống trong một ngôi nhà như vậy, mỗi gia chủ có thể tạo lập nên không gian xanh tại chính ngôi nhà mình đang ở, biến nó thành view triệu đô của riêng mình.

Như ở chính nhà tôi, tôi tận dụng một phần diện tích nhà để biến thành mảnh vườn riêng. Khi nhìn từ phòng qua ô cửa, được nhìn thấy mảnh vườn này mỗi ngày, cảm giác hài lòng và yên bình với chính mình là đủ. Những thứ này không đem lại "triệu đô" về tiền mặt, nhưng đem lại lợi ích giá trị "triệu đô" về tinh thần cho người ở.

KTS có thể đưa ra những gợi ý, lời khuyên cho những gia đình, đặc biệt là gia đình có không gian nhà hạn chế, ở chung cư cao tầng nhưng vẫn muốn tạo lập không gian xanh không?

Mỗi không gian, mỗi gia đình cụ thể thì lại có những phương án tương ứng khác nhau. Đầu tiên gia chủ cần hiểu rõ mong muốn của bản thân mình, hay những đơn vị thiết kế, thi công cần nắm được mong muốn của chủ nhà. Bởi mỗi không gian đều gắn bó với lối sống, đặc trưng và sở thích riêng của gia chủ.

Thứ 2 là cần xác định rõ mức tài chính để tạo ra không gian xanh. Có những gia đình có mức tài chính dư dả, sẵn sàng dành một phần không gian nhà để nối với ban công, tạo thành một khu vườn lớn. Nhưng có những gia đình với kinh phí hạn chế thì lại chỉ muốn tạo ra khu vườn nhỏ, tận dụng ban công hay khu vực cửa sổ nhà mình thôi.

Thứ 3 là yếu tố khí hậu, thời tiết cũng cần cân nhắc kỹ. Ban công, cửa sổ thường là nơi đón gió, đón nắng rất nhiều. Hướng của ban công, cửa sổ quyết định cho việc gia chủ sẽ lựa chọn những thành phần loài cây xanh như thế nào để tạo lập không gian xanh bền vững và phù hợp với điều kiện tự nhiên khu vực đó. Không phải cây nào cũng sống được trong bóng râm và cũng không phải cây nào cũng sống được ở ngoài nắng quá gay gắt. Vì vậy, cần lựa chọn các loại cây sao cho phù hợp với điều kiện thời tiết và cả diện tích không gian gia chủ sẽ sử dụng nữa.

Ảnh minh họa

Như KTS có đề cập, một trong những yếu tố quan trọng để một gia đình tạo nên được một không gian xanh "triệu đô" trong nhà mình là xác định ngân sách, mức tài chính. Ví dụ với ngân sách chỉ vài trăm nghìn, trên dưới 1 triệu đồng, có thể làm được không thưa KTS?

Nói về ngân sách thì rất vô cùng. Tiền trăm cũng có, tiền triệu cũng có mà tiền tỷ thì cũng có. Nó tùy thuộc vào giải pháp của từng gia đình, liên quan đến các loại cây, các phần phụ trợ khác xung quanh. Ví dụ như với ngân sách chỉ vài trăm nghìn, gia chủ có thể lựa chọn những chậu cây và sắp xếp theo dạng treo, rủ, leo.

Số lượng không quá nhiều nhưng phù hợp với không gian và sở thích, nằm trong mức tài chính đó là được. Tuy nhiên để tạo thành một không gian vườn hoàn chỉnh thì không thể. Mà đây sẽ chỉ đơn thuần là một không gian giải trí, giúp gia chủ thư giãn sau một ngày dài đi làm về mệt mỏi.

Còn với những gia đình mong muốn tạo ra một khu vườn hoàn chỉnh cho nhà mình, chắc chắn sẽ cần tới sự tư vấn của những chuyên gia, người có chuyên môn thật sự. Có như vậy thành quả đem lại mới được hoàn hảo nhất có thể. Hạn chế được cái rủi ro, sự cố không đáng có thậm chí là lãng phí tài chính do giải pháp không phù hợp. Và tất nhiên, chi phí bỏ ra sẽ cần nhiều hơn.

Ảnh minh họa

Trái ngược với những gia đình có mức chi phí hạn chế, những gia đình dư dả hơn lại rất thích làm sao để tạo ra khu vườn của mình thật hoành tráng, nhiều cây đẹp, cây to nhất có thể. Điều này có nên không thưa KTS?

Như tôi đã nói, dù là chọn cây như thế nào, loài cây ra sao, kích thước to hay nhỏ cũng cần phụ thuộc vào không gian gia chủ sẽ bài trí nó. Với sự tư vấn của những người có chuyên môn, gia chủ sẽ hiểu được cần làm gì và cần sắp xếp như thế nào, bố cục ra sao. Không phải cứ cây to là sẽ khiến khu vườn nhà mình trở nên đẹp hơn bởi hiểu đơn giản, mảng xanh to ra thì đồng nghĩa các mảng sinh hoạt khác trong nhà cũng sẽ bé lại thậm chí mất cân đối về tỷ lệ giữa cây xanh và không gian trồng cây. Vì vậy cần cân đối 2 thứ đó với nhau. Đây cũng là điều các gia chủ phải cân nhắc thật kỹ để tránh tình trạng bị "tham".

Hơn nữa với các nhà, chung cư cao tầng, những loại cây quá to sẽ cần lượng đất lớn như vậy sẽ rất khó khăn trong vận chuyển. Ngoài ra, khả năng chất tải nhưng vẫn đảm bảo kết cấu là một trong những nội dùng cần được tính toán ngay từ đầu thì phương án mới có tính khả thi..

Nói tóm lại, nếu gia chủ thật sự cần tạo ra một khu vườn lớn, hoàn chỉnh cho ngôi nhà của mình, tốt hơn hết cần tìm một người tư vấn. Bởi những người này là người có chuyên môn, họ đã có nhiều bài học trong quá trình thực hành ở nhiều công trình khác nhau. Đôi khi việc tiếc rẻ chi phí thuê KTS sẽ khiến gia chủ vô tình phải "trả giá" bởi làm 1-2 lần mãi vẫn không ra, sửa đi sửa lại thì chi phí phải bỏ ra cũng đắt không kém, đồng thời tạo ra sự mệt mỏi của chính gia chủ bời không tìm ra được giải pháp phù hợp.

Ảnh minh họa

Không gian xanh cho đô thị - Yếu tố rất cần thiết

Vậy theo KTS, có thật sự cần thiết tạo ra không gian xanh, tầm nhìn "triệu đô" trong ngôi nhà, trong tổ ấm của mỗi người hay không?

Tôi nghĩ là nên. Mỗi người, mỗi nhà góp sức, góp 1 mảng xanh riêng, từ đó các đô thị cũng sẽ trở nên xanh hơn. Tôi cũng từng làm nhiều đề tài, đồ án quy hoạch và đề án cây xanh đô thị cho các thành phố, ví dụ như Vũng Tàu, hướng tới mục tiêu là cộng đồng cùng nhau làm.

Không gian xanh tăng lên đồng nghĩa với việc hiện tượng nhiệt độ đoan và đảo nhiệt đô thị sẽ giảm đi, khí hậu được cải thiện, môi trường được tốt lên, con người cũng thân thiện hơn. Tất cả những thứ đó từ cộng đồng cùng làm và sẽ giúp cộng đồng tốt lên. Đây cũng chính là "triệu đô" tinh thần, không phải ở view của một ngôi nhà, của một công trình mà của cả cộng đồng và ở chính cảm nhận của mỗi con người.

Thế giới đã chứng minh, đặc biệt là ở những khu chung cư, nhà cao tầng hay các khu nhiều bê tông, việc được nhìn vào không gian xanh sẽ khiến con người hạnh phúc hơn, tâm lý thoải mái hơn và từ đó cũng thân thiện hơn.

Chính vì vậy mà tại sao hiện nay nhiều người dù nhà nhỏ nhưng vẫn thích mua một chậu cây đặt trong nhà hay ban công để chăm sóc. Đây không phải là câu chuyện về tình yêu với cây cối mà là câu chuyện về giải pháp cho tâm lý. Sau một ngày lao động vất vả, được trở về nhà, chăm sóc chậu cây của riêng mình sẽ khiến con người được giải toả những sức ép trong cuộc sống.

Là một KTS chuyên về cảnh quan, niềm hạnh phúc của anh có phải là nhìn thấy môi trường đang được cải thiện, tốt hơn mỗi ngày?

Bản thân người làm về cảnh quan như tôi, luôn mong muốn mang tới không gian sinh thái cho cộng đồng. Tất nhiên thấy lợi ích của cộng đồng tăng lên về không gian sống, về môi trường, cảnh quan tốt lên thì tôi sẽ hạnh phúc.

Ngoài ra, niềm hạnh phúc cũng đơn giản là khi nhìn thấy khách hàng đồng ý, làm theo những tư vấn của mình và cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với thành quả. Ví dụ như vụ dự án quy hoạch, phát triển cây xanh đô thị ở thành phố Vũng Tàu, khi dự án của tôi chưa hoàn chỉnh, mới chỉ là đề xuất, nhưng cộng đồng ở thành phố đã cùng nhau triển khai thực hiện môt số đề xuất trong đề án. Đối với người làm tư vấn như tôi thì đó là niềm hạnh phúc.

Rất cảm ơn KTS về những chia sẻ chân thành và hữu ích!