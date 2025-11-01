Ký bản ghi nhớ hình thành trung tâm sửa chữa máy bay lớn tại Vân Đồn
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến trao biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì tại sân bay Vân Đồn.
- 31-10-2025TP HCM khởi công tuyến metro đi Cần Giờ chỉ mất 12 phút vào cuối năm nay
- 31-10-2025Bầu Hiển trực tiếp làm việc với một tỉnh miền Trung, đề xuất đầu tư loạt dự án khu công nghiệp, năng lượng tái tạo…
- 31-10-2025TP.HCM phải giải ngân đầu tư công hơn 600 tỷ đồng mỗi ngày
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 30-10, tại London, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành, cơ quan chính phủ, địa phương và tập đoàn, doanh nghiệp tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam-Anh.
Trong đó, có biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì (MRO) tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn giữa tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng không Hồng Kông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời, Công ty TNHH VinaCapital Holdings.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, đã có cuộc gặp riêng với Liên doanh Vina Cap - Haeco về Dự án Hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.
Người Lao Động