Ladophar nêu lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và kiểm soát

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar, MCK: LDP) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giải trình và trình bày các biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và kiểm soát định kỳ hằng quý.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 của công ty tương đương 6.918.953.001 đồng, đạt hơn 230% so với kế hoạch năm 2024 do ĐHĐCĐ thông qua (căn cứ BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán). Việc chuyển từ diện bị kiểm soát sang diện bị cảnh báo theo Quyết định số 770/QĐ-SGDHN thể hiện sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, cổ phiếu LDP vẫn thuộc diện bị cảnh báo do hai nguyên nhân: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 là số âm và ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến khoản phải thu từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu ở mức gần 111,2 tỷ đồng, tăng 19,45% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 2,11 tỷ đồng, tăng 15,5%.

Để khắc phục tình trạng cổ phiếu LDP thuộc diện bị cảnh báo, công ty sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh doanh thu với các hoạt động sản xuất kinh doanh được tập trung cụ thể như: Tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi (tập trung nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận tốt, duy trì và phát triển kênh thương mại điện tử,..); Kiểm soát chi phí và tái cấu trúc tài chính (tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý, cơ cấu lại tài sản,...); Tăng vốn điều lệ qua việc phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán riêng lẻ.

Lộ trình thực hiện cụ thể như sau:

Nguồn: LDP

Cũng theo văn bản của Ladophar, trong thời gian cổ phiếu LDP còn trong tình trạng bị cảnh báo, hàng quý công ty sẽ thực hiện giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và kiểm soát để công bố thông tin theo quy định.