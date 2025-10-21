Lai Châu triển khai dự án nhà ở xã hội hơn 905 tỉ đồng

Theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính ký, dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng (Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 905 tỉ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư là 220 tỉ đồng, còn lại hơn 685 tỉ đồng là vốn vay huy động hợp pháp khác.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 31.000m², đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội , nhà ở thương mại và các công trình phụ trợ. Cụ thể, xây dựng 3 khối nhà ở xã hội dạng chung cư cao từ 15–20 tầng, cung cấp khoảng 960 căn hộ; khu nhà ở thương mại chiếm 20% diện tích đất ở của dự án, dự kiến có khoảng 40 căn, cao từ 4–5 tầng.

Dự án còn gồm trường mầm non 2 tầng trên diện tích khoảng 370m², các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà như hệ thống cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, sân vườn, cảnh quan, bãi để xe… Ngoài ra, bố trí khoảng 880m² đất phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trụ sở UBND phường Đoàn Kết.

Theo quyết định, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chủ đầu tư được giao đất, cho thuê đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định.

Dự án nhằm cụ thể hóa Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030” của Chính phủ. Sau khi hoàn thành, khu nhà ở xã hội này sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.000 người, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và việc làm cho lao động địa phương trong quá trình triển khai.

Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm (2025–2028). Giai đoạn quý IV/2025 – quý III/2026 hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và tòa chung cư CT1; từ quý IV/2026 – quý IV/2028 tiếp tục xây dựng hai tòa chung cư CT2, CT3 và khu nhà ở thương mại liền kề.

UBND tỉnh giao chủ đầu tư tuân thủ quy định về xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo chất lượng công trình và ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục lập, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng, xác định giá bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.