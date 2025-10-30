Lãi đột biến 7.000 lần, một công ty ngành điện chốt ngày chia cổ tức "khủng" 250% bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã CK: BTH) thông báo ngày 7/11/2025 là ngày cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2024 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 250%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 25.000 đồng. Thời gian thực hiện vào ngày 26/11/2025.

Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BTH dự kiến sẽ chi 625 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.﻿ Hoàng Thành Group là cổ đông lớn nhất dự kiến sẽ nhận về 406 tỷ đồng.

Mức chia cổ tức này được xem là thuộc nhóm các doanh nghiệp chi trả hậu hĩnh nhất năm. Số tiền dự kiến trả cổ tức còn cao gấp gần 3 lần vốn điều lệ 250 tỷ đồng của BTH.

Trước đó, ngày 21/10/2025, công ty đã hoàn tất trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 7% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2024 của BTH là 260% bằng tiền mặt, đúng như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.﻿

Việc công ty chi trả cổ tức cao bắt nguồn từ kết quả kinh doanh đột biến trong năm 2024. Theo báo cáo tài chính kiểm toán, doanh thu năm 2024 đạt 1.800 tỷ đồng, tăng gấp 1.700 lần so với năm 2023, trong khi lợi nhuận sau thuế lập kỷ lục hơn 708 tỷ đồng – cao gấp 7.000 lần năm trước. Nhờ đó, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt mức 28.306 đồng.

Phối cảnh dự án Hoàng Thành Pearl.

Mức tăng trưởng này đến từ việc công ty bắt đầu bàn giao và hạch toán doanh thu dự án Chung cư Hoàng Thành Pearl (phường Từ Liêm, Hà Nội) từ quý III/2024. Dự án có tổng mức đầu tư 1.107,7 tỷ đồng, gồm 3 tòa tháp cao 30 tầng với 334 căn hộ.



Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của BTH trong năm 2025 đã giảm mạnh. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu chỉ đạt gần 22,5 tỷ đồng, giảm 98,4% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 31,7 tỷ đồng, giảm 93,6%.



Năm 2025, công ty đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu mục tiêu 194 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100,8 tỷ đồng. Sau ba quý, doanh nghiệp mới thực hiện được 11,6% kế hoạch doanh thu và 31,45% kế hoạch lợi nhuận cả năm.﻿

Dự án Hoàng Thành Pearl.

Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội tiền thân là Nhà máy Chế tạo biến thế thuộc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam được thành lập từ năm 1963 tại Cơ sở số 10 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội. Đây là Nhà máy lớn đầu tiên của Việt Nam được thành lập với nhiệm vụ tự thiết kế, chế tạo máy biến áp điện lực đế phục vụ cho nền kinh tê quốc dân.

Tháng 9/2005, Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất của Công ty cổ phần Thiết bị điện Hà Nội và Công ty cổ phần Chế tạo biến thế Hà Nội theo quyết định số 105/2005 của Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện (Gelex - mã CK: GEX).



Tháng 8/2007, Gelex sở hữu 45% vốn cổ phần của Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội. Đến tháng 11/2014, Gelex thoái vốn toàn bộ 49,49% vốn tại doanh nghiệp này, Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành (Hoàng Thành Group) mua lại toàn bộ số cổ phần trên.



Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 cho thấy tại thời điểm cuối năm ngoái, Hoàng Thành Group nắm 65% vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội. Ông Nguyễn Hoa Cương nắm 5,05% vốn. Ông Hoàng Ngọc Kiên nắm 19,39%. Ông Hoàng Ngọc Quân nắm 5,16%.﻿