ĐHĐCĐ Coteccons (CTD): Kế hoạch doanh thu kỷ lục 30.000 tỷ, chia cổ tức 10%, tiết lộ động thái quan trọng với 1.200 tỷ dự phòng nợ xấu

20-10-2025 - 15:31 PM | Doanh nghiệp

20-10-2025 - 15:31 PM | Doanh nghiệp

ĐHĐCĐ Coteccons (CTD): Kế hoạch doanh thu kỷ lục 30.000 tỷ, chia cổ tức 10%, tiết lộ động thái quan trọng với 1.200 tỷ dự phòng nợ xấu

Một trong những vấn đề được quan tâm tại phiên thảo luận là mô hình Ban điều hành (Excom) mới với 7 thành viên chủ chốt - 7 CEO, mỗi người phụ trách một mảng kinh doanh riêng biệt.

Sáng ngày 20/10/2025, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Coteccons đã được tổ chức. Trong năm tài chính 2025 (kết thúc ngày 30/6/2025), Coteccons ghi nhận doanh thu hợp nhất 24.885 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước và hoàn thành 99,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 456 tỷ đồng, tăng 47% và vượt 6% so với mục tiêu đề ra.

Trên nền tảng đó, Đại hội đã chính thức thông qua kế hoạch doanh thu 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng cho năm tài chính 2026.

Động lực chính cho mục tiêu này là khối lượng hợp đồng đã ký (backlog) được cập nhật lên tới con số kỷ lục 51.600 tỷ đồng, sau khi công ty ước tính đã ký mới 19.300 tỷ đồng chỉ trong quý I của niên độ tài chính mới.

Mô hình "7 CEO"

Một trong những vấn đề được quan tâm tại phiên thảo luận là mô hình Ban điều hành (Excom) mới với 7 thành viên chủ chốt, mỗi người phụ trách một mảng kinh doanh riêng biệt .

Trả lời câu hỏi của cổ đông "Từ một CEO nay thành 7 CEO, vậy lương CEO là chia 7 hay nhân 7?", Chủ tịch Bolat Duisenov nói: "Vấn đề không phải là chia 7 hay nhân 7. Hãy hình dung việc kinh doanh của chúng ta như một chiếc bánh. Công việc của chúng tôi không phải là cắt chiếc bánh đó ra làm nhiều miếng. Mấu chốt là làm sao để chúng ta cùng nhau làm cho chiếc bánh đó lớn hơn."

Ông Bolat chưa chia sẻ cụ thể về việc làm cho "chiếc bánh lớn hơn" như thế nào.

Chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế cũng là một chủ đề được thảo luận sôi nổi. Ông Bolat cho biết: "Tại Ả Rập - Xê Út, Coteccons đã mất tới 18 tháng để hoàn tất thủ tục thành lập pháp nhân và hiện bắt đầu tham gia đấu thầu. Tại Đài Loan, quá trình xin giấy phép hoạt động cũng kéo dài 15 tháng."

Hiện tại, Coteccons sẽ tập trung chính vào 3 thị trường chiến lược là Mỹ, Trung Đông và Đài Loan.

Ông Trần Ngọc Hải, Phó Tổng Giám đốc cho biết, Coteccons vừa hoàn thành dự án VinFast tại Ấn Độ, nơi các kỹ sư công ty đã quản lý hơn 1.000 nhân công địa phương, và đang triển khai 3 dự án tại Đài Loan bao gồm Tháp đôi Taipei, Tổ hợp Hsinchu và Đại học Đài Bắc.

Lưu ý về dòng tiền âm

Mặc dù các chỉ tiêu kinh doanh đạt và vượt kế hoạch, Ban Kiểm soát đã đưa ra những lưu ý quan trọng. Theo báo cáo, dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính trong năm 2025 đã âm 1.153 tỷ đồng . Nguyên nhân được chỉ ra là do tăng trưởng doanh thu nhanh dẫn đến thu hồi công nợ chậm và hàng tồn kho tăng. Đồng thời, tỷ lệ lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ cho thấy công tác kiểm soát chi phí chưa đạt hiệu quả tối ưu.

ĐHĐCĐ Coteccons (CTD): Kế hoạch doanh thu kỷ lục 30.000 tỷ, chia cổ tức 10%, tiết lộ động thái quan trọng với 1.200 tỷ dự phòng nợ xấu- Ảnh 2.

Trả lời vấn đề này, ông Trần Ngọc Hải cho biết mục tiêu 30.000 tỷ đồng doanh thu trong 12 tháng là không hề dễ dàng, và công ty đã có kế hoạch để biến mục tiêu thành hiện thực, trong đó tập trung vào việc cải thiện biên lợi nhuận.

"Năm 2026, chúng tôi tập trung cải thiện biên lợi nhuận. Đây là thách thức trong bối cảnh giá đầu vào không tốt, biến động nhân công, vật tư ảnh hưởng nhiều tới biên lợi nhuận," ông Hải nói.

Về các khoản dự phòng nợ xấu hiện hữu gần 1.200 tỷ đồng, công ty cho biết sẽ không trích lập thêm trong năm nay và kỳ vọng sẽ có đóng góp từ việc hoàn nhập dự phòng.

Trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%, phát hành cổ phiếu thưởng

Bên cạnh phiên thảo luận, Đại hội cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về tài chính và nhân sự. Một quyết sách đáng chú ý được bổ sung tại Đại hội là việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) cho niên độ 2024-2025, tương ứng chi trả hơn 101,4 tỷ đồng.

Về kế hoạch vốn, cổ đông đã phê duyệt việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ năm ngoái (hơn 5 triệu cổ phiếu) và thông qua một phương án phát hành thưởng mới theo tỷ lệ 20:1 (hơn 5,3 triệu cổ phiếu), dự kiến sẽ nâng vốn điều lệ của công ty lên 1.140,3 tỷ đồng sau khi hoàn tất.

Cùng với đó, công ty sẽ sử dụng 1,1 triệu cổ phiếu quỹ để thực hiện chương trình ESOP với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về mặt nhân sự, Đại hội cũng đã ghi nhận sự thay đổi trong Ban Kiểm soát khi miễn nhiệm ông Trần Văn Thức và ông Đoàn Phan Trung Kiên, đồng thời bầu bổ sung ông Ngụy Gia Hoàng (sinh năm 1985, hiện là Giám đốc tài chính Eisai Việt Nam) và ông Vũ Hoàng Nam cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Anh Khôi

