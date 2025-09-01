Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 9/2025: Phân hóa mạnh ở các kỳ hạn, hỗ trợ xu hướng giảm lãi suất

Tham khảo nhanh biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy (lãi suất huy động) niêm yết trên website của các ngân hàng như: Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, Techcombank, MB, ACB, Sacombank, HDBank, SHB, VIB, SeABank, BacABank, TPBank, NCB, KienlongBank, Saigonbank, Vietbank,… trong ngày đầu tháng 9/2025 cho thấy, lãi suất huy động (tại các kỳ hạn được khảo sát là: 6,9,12,24 tháng) đã được điều chỉnh ở một số kỳ hạn ngắn, tuy nhiên, xu hướng chung là tiếp tục ổn định.

Ở nhóm NHTM có vốn nhà nước, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy đầu tháng 9/2025 không thay đổi so với cùng kỳ tháng 8/2025.

Cụ thể, biểu lãi suất tại Vietcombank hiện vẫn giữ nguyên ở các kỳ hạn, với lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng niêm yết ở mức 2,9%/năm; kỳ hạn 12 tháng niêm yết ở mức 4,6%/năm; kỳ hạn 24 tháng trở lên niêm yết lãi suất ở mức 4,7%/năm. Mức lãi suất huy động 4,7%/năm cũng là mức lãi suất huy động cao nhất đang được Vietcombank áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Tại BIDV, mặt bằng lãi suất cũng duy trì sự ổn định so với tháng trước, với lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 và 9 tháng tiếp tục niêm yết ở mức 3,0%/năm; kỳ hạn 12 tháng duy trì ở mức 4,7%/năm và kỳ hạn 24 tháng vẫn niêm yết ở mức 4,8%/năm.

Tại VietinBank, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho các kỳ hạn 6, 9 tháng tiếp tục niêm yết ở mức 3,0%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 4,8%/năm.

Ở nhóm NHTM cổ phần, mặt bằng lãi suất huy động cơ bản ổn định. Thị trường ghi nhận mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng dao động từ 3,0%-6,0%/năm. Mức lãi suất trung bình niêm yết tại các ngân hàng hiện nay như sau: kỳ hạn 6 tháng đạt 6,0%/năm, kỳ hạn 7 tháng 6,1%/năm, kỳ hạn 12 tháng 6,5%/năm, kỳ hạn 13 tháng 6,6%/năm, kỳ hạn 15 tháng 6,7%/năm và kỳ hạn 18 tháng ở mức 6,8%/năm.

Diễn biến này đánh dấu sự điều chỉnh rõ rệt của thị trường vốn, khi trước đó lãi suất có xu hướng ổn định trong nhiều tháng. Việc kỳ hạn 6 tháng vượt ngưỡng 6%/năm giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi gửi tiết kiệm, tùy theo nhu cầu sinh lời hoặc an toàn.

Tháng 8/2025 cũng đã chứng kiến một số ngân hàng thương mại tập trung các giải pháp tăng huy động tiền gửi tiết kiệm bằng cách tăng khuyến mại cho khách hàng gửi online, hay gửi theo nhóm khách hàng.

Đơn cử như Viet A Bank áp dụng chính sách lãi suất Tiết kiệm Đắc Tài, với mức lãi suất trên 6%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất 6,0%/năm, 7 tháng là 6,1%/năm, và các kỳ hạn dài hơn như 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng lần lượt đạt 6,5%, 6,6%, 6,7% và cao nhất là 6,8%/năm.

Eximbank triển khai gói tiết kiệm “Combo Casa” online cho kỳ hạn 18 - 36 tháng với mức lãi suất tối đa 6%/năm. MB và VietinBank áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất ưu đãi, khích lệ khách hàng gửi tiền trong giai đoạn này.

Nhằm thu hút nguồn vốn lớn từ khách hàng cá nhân và tổ chức có tiềm lực tài chính mạnh, một số nhà băng cũng áp dụng mức lãi suất đặc biệt, tuy nhiên, để có thể hưởng được những mức lãi suất hấp dẫn này, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện khắt khe về số tiền gửi tối thiểu và kỳ hạn gửi.

Ví như, ABBank áp dụng mức lãi suất lên đến 9,65%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Tuy nhiên, để hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải mở mới hoặc tái tục các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

PVcomBank cũng niêm yết mức lãi suất đặc biệt 9%/năm áp dụng cho kỳ hạn 12-13 tháng khi khách hàng gửi tiền tại quầy, điều kiện là khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng; HDBank, áp dụng mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện khách hàng duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Nhận định mới nhất về xu hướng lãi suất, các chuyên gia VCBS Research cho biết, đến cuối năm, lãi suất huy động dự kiến sẽ chịu áp lực từ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt sau thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Trong tháng 7 vừa qua, NHNN cũng tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất huy động, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và tạo dư địa giảm lãi suất cho vay. Bên cạnh đó, với kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong nửa cuối năm 2025, sẽ giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất VND-USD, qua đó tạo điều kiện để NHNN duy trì môi trường lãi suất thấp.

Dựa vào các yếu tố trên, VCBS Research dự báo: "lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại tư nhân sẽ có dư địa giảm nhẹ 2 điểm cơ bản về mức 4,7% vào cuối năm 2025".

ABS Research cũng cho rằng, trong bối cảnh NHNN tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ ổn định, khuyến khích các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn và tín dụng toàn hệ thống tăng mạnh, lãi suất huy động được dự báo sẽ giữ ổn định hoặc giảm nhẹ trong nửa cuối năm 2025.