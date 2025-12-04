Lại thêm một chung cư ở Hà Nội cấm gửi xe điện sau chung cư vạn dân

Ban quản lý vận hành tòa nhà CT1 Thạch Bàn - Công ty cổ phần cung cấp Dịch vụ và Giải pháp (SASP) vừa phát đi thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.

Cụ thể, tòa nhà CT1 Thạch Bàn sẽ tạm dừng tiếp nhận, gửi trông giữ thêm các loại xe điện từ ngày 20/12. Các xe máy điện, xe đạp điện đã đăng ký gửi tại tầng 1 của tòa nhà trước đó vẫn được tiếp tục trông giữ.

Cư dân có phát sinh nhu cầu gửi xe mới, vui lòng đăng ký vào sổ chờ, ban quản lý tòa nhà sẽ căn cứ thứ tự đăng ký và khả năng tiếp nhận để thông báo lại. Đơn vị vận hành cũng đề nghị cư dân chủ động tìm phương án thay thế trong thời gian tạm dừng.

Phía ban quản lý CT1 Thạch Bàn cho biết sức chứa nhà xe điện đã quá tải, vượt mức thiết kế cho phép gây khó khăn trong việc sắp xếp phương tiện. Thực tế theo phân khu, số lượng chỗ để xe điện hiện có tại tầng 1 chỉ khoảng 25 chỗ nhưng nay đã lên tới 60 xe.

Ban quản lý vận hành nhận thấy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình để xe và sạc xe điện. Đồng thời, tòa nhà chưa có khu vực quy hoạch riêng đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật an toàn cho để xe và sạc xe điện, cũng như chưa có thiết bị chữa cháy chuyên dụng đối với xe đạp điện, xe máy điện sử dụng pin Lithium-ion.

Hiện, tòa nhà đã báo cáo ban quản trị và công an phòng cháy, chữa cháy về thực trạng trên để nghiên cứu, hướng dẫn quy hoạch khu vực để và sạc xe điện riêng biệt, đạt tiêu chuẩn an toàn trong thời gian tới.

Trước đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm đã ban hành văn bản về việc không nhận trông giữ xe máy điện và xe đạp điện ở hầm HH Linh Đàm.

Lộ trình áp dụng được chia làm hai giai đoạn. Từ ngày 1/12/2025, Ban Quản lý tòa nhà sẽ tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện; các phương tiện đã gửi trước thời điểm này vẫn được phục vụ bình thường. Từ ngày 1/2/2026, việc trông giữ tất cả xe điện tại tầng hầm sẽ dừng hoàn toàn, bao gồm cả các xe đang gửi.